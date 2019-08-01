(Özel) Yaşlı adamın panikle dışarı attığı tüp park halindeki otomobili yaktı

Kadıköy’deki evinde parlayan tüpü panikle eline alan yaşlı adam, tüpü dışarı attı ancak mahalle alevlerden kurtulamadı. Yaşlı adamın tüpü attığı yerde park halinde bulunan otomobil, yanmakta olan tüp nedeniyle alevlere teslim oldu. Otomobilden de uzaklaştırılmaya çalışılan tüp karşıdaki metruk binaya atılınca, burada da küçük çaplı yanma meydana getirdi. Olayda yaşlı adamın eli yanarken, itfaiyenin müdahalesi büyük bir faciayı önledi.

Kadıköy Eğitim Mahallesindeki Açıkgöz Sokak’ta bulunan iki katlı evde yaşayan İbrahim Portakal isimli vatandaş, evindeki tüpün yere düşüp aniden parlaması üzerine ne yapacağını şaşırdı. Yaşlı adam, evinin yanmasını önlemek amacıyla, yanan tüpü panik halinde eline alarak evden dışarı attı. Ancak tüpü attığı yerde başka bir cismin olabileceği ihtimalini hesaba katmadı.

Yaşlı adamın tüpü attığı yerde, sokakta park halinde bulunan ve komşusu Ali Günay’a ait olan otomobil duruyordu. Yanan tüpün etkisiyle otomobil de alev alınca mahalleli büyük panik yaşadı. Sağ ön tarafından alevlere teslim olan otomobilde ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.