(Özel) Yaşlı kadının derme çatma evdeki yaşam savaşı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Ganime Buyday, bodrum katındaki evinde tek başına yaşam savaşı veriyor. Yaşlı kadın, komşularının yardımıyla ve yaşlılık maaşıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

Lüleburgaz İnönü Mahallesi’nde yaşayan Ganime Buyday’ın derme çatma evindeki yaşam savaşı gözleri yaşartıyor. Yaşlı kadına sahip çıkan komşuları, yaptıkları yemeklerden getiriyor. Tansiyon ve şeker hastası olan Buyday, içi rutubet ve kir içinde olan evindeki tek kanepede oturarak günlerini geçiriyor. Devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalıştığını söyleyen Ganime Buyday, "Komşularım ne getirirse yiyorum. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Gözlerim zor görüyor. Yaşlılık kolay değil. Hastalıklarım ilerledi. Evden hiç dışarı çıkmıyorum" diye konuştu.

Yıllardır aynı kıyafeti giydiğini anlatan Buyday, maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle evinden dışarı adım dahi atamadığını belirtti. Buyday, "Buna da şükür. Benden daha kötü durumda olanlar var" diyerek yaşadığı zor şartlara rağmen gülümsemeyi başarabiliyor.

