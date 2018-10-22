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 (ÖZEL) YAŞLI SÜRÜCÜYE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı.

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye midibüs sürücüsü durmadı. Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı. Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı. Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu. Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
(Sesli kamera)
-Midibüste oturan ve yeni binen yolcular
-Şoförün durağa yanaşıp durması
-Midibüse giren kişinin şoföre yumruklarla saldırması
-Yaşanan panik
-Araya giren yolcuların şoförü kurtarması
-Saldırganın araçtan indirilmesi
-Şoför ve yolcular arasındaki diyaloglar

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