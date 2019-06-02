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(Özel) Yavru ayı ’Yumoş’, barınağının maskotu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Trabzon’da bir vatandaşın evinin yanında bulduğu 40 günlük yavru ayı, Bursa’daki ayı barınağının maskotu oldu.Trabzon’un Çaykara ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde 40 gün önce bir vatandaşın evinin yakınında bulduğu ve sahip çıktığı minik ayı yavrusu Milli Parklar Trabzon Şubesindeki 3 haftalık bakım ve kontrollerinin ardından Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı’na geçtiğimiz günlerde getirildi.

Trabzon’da bir vatandaşın evinin yanında bulduğu 40 günlük yavru ayı, Bursa’daki ayı barınağının maskotu oldu.
Trabzon’un Çaykara ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde 40 gün önce bir vatandaşın evinin yakınında bulduğu ve sahip çıktığı minik ayı yavrusu Milli Parklar Trabzon Şubesindeki 3 haftalık bakım ve kontrollerinin ardından Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı’na geçtiğimiz günlerde getirildi. Trabzon’da Yogi, Bursa’da ise Yumoş olarak çağırılan erkek yavru boz ayı, bakıcılarının elinden biberonla özel hazırlanmış sütü her gün büyük bir iştahla içiyor. Sevimli tavırlarıyla barınağın maskotu olan yavru ayının tedavisi ise devam ediyor.
Bursa Karacabey Ovakorusu Veteriner Hekimi Azizcan Sezer’in verdiği bilgilere göre Yumoş’un genel sağlık durumu iyi, yüzündeki mantar enfeksiyonlarının ise kısa sürede iyileşmesi bekleniyor. 2 -3 ay daha süt ve multivitaminlerle beslenecek olan Yumoş, belirli bir yaşa geldiğinde diğer ayıların arasına alınacak. Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı, Yumoş’a hayatının sonuna kadar ev sahipliği yapacak.

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