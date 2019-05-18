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(ÖZEL) Yavru karganın imdadına itfaiye yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde ağaçtaki yuvasından yere düşen yavru karganın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Beylikdüzü’nde ağaçtaki yuvasından yere düşen yavru karganın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler yavru merdiven aracı yardımıyla kargayı ağaçtaki yuvasına bıraktı.
Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yürüyüşe çıkan bir vatandaş yerde karga yavrusu görünce yardım etmek istedi. Yavru karga kaçınca vatandaş, itfaiyeye haber verdi. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar, yavru karganın bir kedi tarafından kapılmaması için başında bekleyerek korumaya aldı. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yavru kargayı yakalamak için bir süre uğraştı. Bir süre sonra yakalanan karganın yapılan incelemede yarasının olmadığının anlaşılması üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla tekrar yuvasına bıraktı. İtfaiyenin bu özverili davranışı vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

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