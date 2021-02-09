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  4. (Özel) Yavru köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar kamerada

(Özel) Yavru köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar kamerada

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da yavru bir köpek, otomobilin altında kaldı.

Üsküdar’da yavru bir köpek, otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Burhaniye Mahallesinde yaşandı. Bir evin bahçesinde bulunan tasmalı yavru köpek oynamak için sokağa çıktı. O sırada yoldan geçen bir otomobil, yavru köpeği fark edemeyerek üzerinden geçti. Otomobilin, köpeğin üzerinden geçtiğini gören çevredekiler durumu köpeğin sahiplerine bildirdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, hayvan telef oldu.
Yavru köpeğin otomobilin altında kaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

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