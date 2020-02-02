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  4. (Özel) Yavru şahin açlık ve yorgunluk nedeniyle sanayi sitesine düştü

(Özel) Yavru şahin açlık ve yorgunluk nedeniyle sanayi sitesine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:29 | Son Güncelleme

Denizli’de açlık ve yorgunluk nedeniyle bitkin bir halde kent merkezine düşen yavru şahine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıktı.Merkezefendi ilçesindeki sanayi sitesinde sokağa kuş düştüğünü ve uçamadığını gören esnaf, durumu belediyeye bildirerek yardım istedi.

Denizli’de açlık ve yorgunluk nedeniyle bitkin bir halde kent merkezine düşen yavru şahine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıktı.
Merkezefendi ilçesindeki sanayi sitesinde sokağa kuş düştüğünü ve uçamadığını gören esnaf, durumu belediyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen görevliler, yavru şahini Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Merkezde görevli Veteriner Hekim Elvan Alkaya, herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı kuşun açlık ve yorgunluk nedeniyle bitkin düştüğü için uçamadığını tespit etti. Müdahalenin ardından merkezde yavru şahin koruma altına alındı.

“10 gün içerisinde doğal yaşam alanında tekrar bırakacağız”
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şahinin durumu hakkında bilgi veren Alkaya, şahinin genel durumunda bozukluk olduğunu. o yüzden uçamadığını söyledi. Alkaya, “Kanatlarına baktık herhangi bir sıkıntısı yok, sadece genel durumunda bir sıkıntı var. O yüzden ilk müdahalelerimizi yaptık. Yem yemeye başladıktan sonra bir hafta, 10 gün içerisinde doğal yaşam alanında tekrar kalan hayatına dönmesi için serbest bırakacağız. Onun dışında çok ciddi bir sıkıntısı yok. Yaban hayvanlarında ateşli yaralara oldukça fazla rastlıyoruz ama sağlıklı bir yavru. Sadece aç kalmış olabilir ya da yuvadan uzaklaşmış olabilir. Kanatları tekrar kuvvetlendiği zaman yem takviyesi, yine enjeksiyon takviyemizle beraber bir hafta içerisinde tekrar doğal yaşam alanına döneceğine inanıyorum” dedi.

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