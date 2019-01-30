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(Özel) Yavru sıpa ’Dide’, ’Ferdinand’ın yanına gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da henüz 4 günlükken arka ayakları felç diye sokağa bırakılan sıpaya AHBAP sahip çıktı.

Afyonkarahisar’da henüz 4 günlükken arka ayakları felç diye sokağa bırakılan sıpaya AHBAP sahip çıktı. Göz bebeği anlamına gelen ’Dide’ ismi verilen sıpa, Rize’de Kurban Bayramı’nda hayvan pazarından kaçan ve Trabzon’un Sürmene ilçesinde yüzerken bulunan ’Ferdinand’ isimdi boğanın da bulunduğu İzmir’deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’na götürüldü.
Haluk Levent’n kurucusu olduğu AHBAP, yardıma muhtaç insanların yanı sıra soğuk havalarda hayvanların da yanında olmaya devam ediyor. Sosyal medyada, ayakları felçli olan bir sıpanın barınma ve beslenmeye ihtiyacı olduğunun duyurulması üzerine AHBAP Afyonkarahisar üyeleri hemen harekete geçti. Sıpanın bulunduğu yere gidip ilk olarak felçli hayvanı besleyen üyeler, veterinere götürerek tedavi ettirdi. Ardından sıpanın geleceği ile ilgili çalışma yapan AHBAP üyeleri, çareyi İzmir’de buldu. Göz bebeği anlamına gelen ’Dide’ ismi verilen sıpa, Rize’de Kurban Bayramı’nda hayvan pazarından kaçan ve Trabzon’un Sürmene ilçesinde yüzerken bulunan ’Ferdinand’ isimdi boğanın da bulunduğu İzmir’deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’na götürüldü. Arka ayakları felçli sıpa, yeni yaşamına hemen uyum sağlarken tedavi altına alındı.

"Yaklaşık 7 saatlik yolculuk sonrası çiftliğe ulaştık"
Yaklaşık 3 ay önce kurulduklarını belirten ve yardıma muhtaç herkese el uzatmaya çalıştıklarını aktaran AHBAP Afyonkarahisar Şehir Başkanı Mustafa Aytar, "Birlik ve beraberlik çatısı altında birbirlerimizin duygu ve düşüncelerini en içten şekilde paylaşarak büyüyoruz. Hiçbir ayrıştırma yapmadan teknolojik olanakları en iyi şekilde kullanarak insanlığa, doğaya ve tüm canlı dostlarımızın duygularını ve sorunlarını paylaşmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile bize ulaşan bir hanımefendi Şuhut ilçesinin bir köyünde 4 günlük ve arka ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen bir sıpa için yardım etmemizi rica etti. Merkezimiz gerekli şartları sağladığı vakit 6 kişilik bir ekip ile yavru sıpaya yardım için yola çıktık. Yaklaşık 7 saat süren yolculuk sonu çiftliğimize ulaştık, sıpamızı barınağa teslim ettik. Sevgi ve gerçeğin peşinde çıktığımız bu yolda her geçen gün daha da büyüyor ve sevgi gerçeğin peşinde durmadan ilerliyoruz" dedi.

(Özel) Yavru sıpa ’Dide’, ’Ferdinand’ın yanına gönderildi

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