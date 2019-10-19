(Özel) Yaya güvenliğine dikkat çekmek için rengarenk boyanan cadde havadan görüntülendi

İstanbul’da kavşak ve sokaklar düzenlenerek yaya güvenliğini artıracak ilginç bir dönüşüme imza atıldı. Yapılan kavşak dönüşüm provasında kent tasarımcıları ve vatandaşlar, trafikte yaya ve çocuk güvenliğini artırmak için kavşak ve sokakları rengarenk boyadı. Rengarenk boyanan kavşak ve sokaklar havadan görüntülendi.

İstanbul’da yaya ve çocukların trafikteki güvenliğini sağlamak amacıyla kavşak dönüşüm provası düzenledi. “Kenti 95 santimden, yani üç yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyundan görseydiniz, neyi değiştirirdiniz ?” düşüncesiyle harekete geçirilen düzenlemede, Maltepe Zümrütevler Meydanında kavşaklar, sokaklar ve yaya geçitleri rengarenk boyandı, yeniden düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra kent tasarımcıları ile her yaştan vatandaş, yüzlerce çocuğun her gün yürüyerek okula gidip geldiği kavşakları ve sokakları rengarenk boyadı. Yaya ve çocukların trafikteki güvenliğini hedefleyen bu düzenleme ile aynı zamanda kavşakların araçlardan kurtarılması da hedeflendiği belirtildi.