HABER

(Özel) Yemen’in Osmanlı’ya dayanan yemeği: Saltah

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:17 | Son Güncelleme

Yemen’in ünlü Saltah yemeği Osmanlı kültürünün izlerini taşıyor.Son dönemlerde yaşadığı iç savaş ve gıda krizi ile gündemde olan Yemen, mutfak kültürü açısından da son derece ilgi görüyor.

Yemen’in ünlü Saltah yemeği Osmanlı kültürünün izlerini taşıyor.
Son dönemlerde yaşadığı iç savaş ve gıda krizi ile gündemde olan Yemen, mutfak kültürü açısından da son derece ilgi görüyor. Ülkenin en meşhur yemeklerinden Saltah, Osmanlı kültürünün izlerini taşıyor. Öğle yemeğinde daha çok tercih edilen Saltah’ın ana malzemesi Çemen. Osmanlı kültürüne dayanan geçişi ile adını geniş kitlelere duyuran Saltah için güveçte hazırlanıyor. Osmanlıya gönül rızası ile katılan Yemen mutfak kültürü bakımından da Osmanlı mutfağından etkilendi. Son dönemde popüler olan Saltah, ekmek ile çok sıcak bir şekilde servis ediliyor.
Yemenli Ahmet Sanani’, “Saltah yemeği Yemen’de çok ünlü. Atalarımızın söylediklerine göre eskiden Osmanlı kültüründen bizim kültürümüze geçti” dedi.
Müsteri Kalid El Faz ise Saltah’ın Yemen mutfağının en meşhur yemeği olduğunu vurgulayarak, “Saltah yemeği Yemenliler tarafından çok seviliyor. Saltah’dan vazgeçemiyoruz” açıklamasını yaptı.
Sığır eti ya da kuzu eti ile yapılan Saltah’a domates, biber ve bamya ile pişiriliyor.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Çocuk yuvasına ’bulaşık makinesi’ alarak uzlaştılarÇocuk yuvasına ’bulaşık makinesi’ alarak uzlaştılar
Uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildiUyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, istifa etti

İBB'de üst düzey istifa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.