HABER

(ÖZEL) Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 19:37 | Son Güncelleme

Hadımköy’de yeni başladığı işinde sipariş götüren bir motosikletli kurye, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen tır ve otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

Hadımköy’de yeni başladığı işinde sipariş götüren bir motosikletli kurye, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen tır ve otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Motosikletli kuryenin işe yeni başladığı öğrenilirken, yaşanan feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hadımköy Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yemek firmasında iki gün önce işe başlayan Vural Topkara isimli kurye, Büyükçekmece’den Hadımköy istikametine doğru sipariş götürdüğü sırada, 34 ER 2367 plakalı tır ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kalarak kaza yapıp feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla önlem alarak Hadımköy Yolu’nu bir süre trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise motosikletlinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yol üzerinde trafik tamamen dururken, ekipler ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Vural Topkara’nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Motosikletlinin feci ölümü kamerada
Motosikletli kuryenin, tır ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, akan trafikte araçların ilerlediği sırada motosikletlinin tır ve otomobilin arasında kalarak yola düştüğü ve vatandaşların olay yerine geldiği görülüyor.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp
Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölüAfyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.