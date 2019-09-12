(Özel) Yeni nesil ‘Elektrikli Devrim’ görücüye çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ), 30 öğrencinin bir araya gelmesiyle yapılan elektrikli araca, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan ‘Devrim’in adı verildi.

İstanbul Teknofest’te 14-22 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak üzere 7 ay önce başlanan elektrikli aracın yapımı ESOGÜ’de tamamlandı. 30 öğrencinin bir araya gelmesi ile yapılan araca Türkiye’nin ilk yerli otomobili de olan ‘Devrim’ adı verildi. Elektrikle ilerleyen devrim saatte 80 kilometre hıza ulaşırken, 180 kilometre menzile sahip. Yaklaşık 60 bin liraya mal olan elektrikli aracın yüzde 60’lık kısmı ise tamamen kendi imkânları ile üretildi. Üniversitede yürütülen araç, katılacağı yarışmada iddialı olduğunu gösterdi. Araç içinde öğrenciler tarafından yapılan ekranlı gösterge ise dikkat çekiyor. Motor kısmı ise öğrenciler tarafından tamamen yerli bir şekilde yapıldı.

“Öğrencilerimizin bu şekilde çalışmaya girmesi bizim için çok büyük bir önem arz ediyor”

Konuyla ilgili konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, öğrencilerin aracın adını ‘Devrim 26’ olarak ön gördüklerini söyledi.

Devrim aracının Eskişehir ve Türkiye için çok büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken Şenocak, “Bir nevi biz de bugün nostalji yaşadık. Öğrencilerimiz tamamen kendi imkânları ile böyle bir araç geliştirdiler. Öğrencilerimizin bu şekilde çalışmaya girmesi bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Tebrik ediyorum. İlk elektrikli devrim aracıda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden (ESOGÜ) çıkmış oldu. Bu da bizim büyük bir gurur meselemiz” dedi.