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(Özel) Yeni Zelanda’daki yaralı Türk saldırıdan saniyeler sonra görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında yaralılar arasında bulunan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın saldırıdan saniyeler sonra çektiği görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan Boztaş, “2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm” dedi.
Yeni Zelanda’da cuma günü iki camiye gerçekleştirilen saldırıda 50 kişi hayatını kaybederken, yaralılar arasında Türk vatandaşları da vardı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ın saldırıdan saniyeler sonra camiden kaçarak hayatta kalmayı başardığı o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Boztaş’ın kaçtıktan sonra çektiği görüntülerde, kalçasından yaralandığı ve vücudunun kanlar içinde kaldığı görüldü. Görüntülerde Boztaş’ı o halde görünce yere uzanmasını söyleyen bir kişi, yaralı Türk vatandaşına yardım gelmesini sağlıyor.
Hastanede tedavi altına alınan Boztaş, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Olayın son derece üzücü olduğunu belirten Boztaş, eğitim için bir ay önce Christchurch’e geldiğini ifade ederek, on yıldır Yeni Zelanda’da yaşadığını dile getirdi. Boztaş, “Camiye gelmiştim. Hocayı dinliyordum. O anda 2-3 silah sesi duydum. İlk başta deprem oldu sandım. Christchurch’te deprem çok sık oluyor. Herkesin kaçtığını gördüm, ben de kaçtım. İlk önce pencereyi kıramadık, orada sıkıştık. Hepimize ateş etti” ifadelerini kullandı.
Kurşunun kalçasına geldiğini anlatan Bostaş, “Ses kesildi, o anda pencereyi elimle kırdım, elim kesildi. 2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm. Dışarı çıktım. Gözleri açık birini gördüm, hayata geri getirmeye çalıştım ama yapamadım, gözlerini kapattım. Silah sesleri artınca uzaklaştım” ifadelerini kullandı.

“Ciğerlerim parçalandı”
Boztaş’ın yanında kalan annesi ise gözyaşlarına hakim olamayarak, “Ciğerlerim parçalandı” dedi. Oğlunu akşam eve beklediğini ifade eden anne Boztaş, o anları gözyaşları içinde anlattı. Oğlu ile telefonda konuştuğunu, oğlunun cuma namazı sonrası eve geleceğini söylediğini anlatan Boztaş, “15-20 dakika sonra haber geldi. ‘Bacağımdan vuruldum’ diye aradı beni. Hemen koştuk geldik buraya” ifadelerini kullandı.

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