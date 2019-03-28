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(Özel) Yenikapı’da “kısa mesafe” pazarlığı yapan taksicilere ceza rekor ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçları trafikten men edilen sürücülere toplamda 4 bin 530 lira para cezası kesildi.
İstanbul’da geçtiğimiz Pazartesi günü geç saatte iş yerinden çıktıktan sonra Levent’ten metroya binen ve Yenikapı’da inen yazılımcı Uğur A., istasyon önünde bekleyen taksicilerin vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Taksicilerin pazarlık içerisine girmesi ve onları almaması üzerine Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Dakikalarca kayıt alan genci fark eden bir taksi sürücüsü, onunla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, genci azarlayarak tartakladı. Yaşanan arbedede genç yanlışlıkla kayıttan çıktı. Olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından anlatarak paylaşan genç yazılımcı görüntüleri de ilgili birimlere göndererek şikayette bulundu.
Sürücülere 4 bin 530 lira ceza kesilip araçları bağlandı
Şikayetin değerlendirilmesi üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakaları tespit edilen 2 sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen taksicilere, “Belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak” ve “ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” suçlarından 2 bin 265’şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Konuyla ilgili açıklamada ise, “UDES kapsamında birden fazla yolcu almak ve ayrı ücret talep etmek fiilleri dolayısıyla gerekli yaptırımlar uygulanmış ve emniyet birimlerince araçlar, 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir” denildi.

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