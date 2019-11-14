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(Özel) Yerdeki pet şişeyi çöpe attılar, alkış yağmuruna tutulunca şaşkına döndüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 09:16 | Son Güncelleme

Pendik Gazipınar Meydanı’nda çevre bilincini yaymak için şaşırtan bir sosyal deney gerçekleştirildi.

Pendik Gazipınar Meydanı’nda çevre bilincini yaymak için şaşırtan bir sosyal deney gerçekleştirildi. Gazipaşa Meydanı üzerine yere pet şişe bırakılarak, vatandaşların çöpe atması beklendi. Bilinçli vatandaşlar pet şişeleri çöpe atınca belediye temizlik görevlileri tarafında alkış yağmurunu tutuldu. İlk önce şaşkına dönen vatandaşlar, sosyal deney olduğunu öğrenince herkese çevreyi temiz tutma öğüdünde bulundu.
Pendik Belediyesi tarafından çevre bilincini yaymak için ilginç bir sosyal deney gerçekleştirildi. Gazipaşa Meydanı’na pet şişe bırakan belediye temizlik görevlileri ardından saklanarak, kimlerin pet şişeleri çöpe atacağını beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar pet şişeleri görmezden gelirken, bazıları da bu duruma kayıtsız kalmadı. Caddeden geçen vatandaşlar yerde gördükleri çöpleri çöp kutusuna attıkları esnada temizlik görevlileri alkışlarla duyarlı vatandaşların yanına giderek tebrik etti. Pet şişeleri çöpe atar atmaz alkış tufanına tutulan vatandaşlar ilk önce bir şaşkınlık yaşasa da ardından bunun bir sosyal deney olduğunu öğrenince çevreyi temizleme öğüdü verdi. Pet şişeyi sinirle ve söylenerek çöpe atan bir yaşlı kadın ise alkışlanınca şaşkına döndü. Yaşlı kadın ders niteliğinde konuşarak, "Bunlar insani, yapmamız gereken şeyler" dedi.
Çöpleri toplayan ve çöp kutusuna atan vatandaşlara çevre duyarlılığından dolayı çam fidanı hediye edildi.
Yerden aldığı çöpü çöp kutusuna attığı esnada alkışlanan Serdar Beder ise, “Daha güzel bir ortam için herkes çevreyi daha temiz tutarsa daha iyi olur. Her şeyi çevreci temizlik personelinden beklememek lazım” dedi.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, “Bu tür sosyal deneyleri uzun zamandır yapıyoruz. Çevre bilincinin gelişmesi olarak da bugün de çöp kutuları koymak sureti ile etrafına pet şişeler koyduk ve plastik şişelerin çöp kovalarına konup konmamaları ile ilgili sosyal bir deney yaptık. Sağ olsunlar arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Pendik hakikaten bu konuda öncü. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ve eşi hanımefendinin de teşvik ettiği sıfır atık projesi çerçevesinde Pendik Belediyesi bu konuda İstanbul’da ödül alan tek belediye oldu. Hakikaten vatandaşlarımızın bu konuda ne kadar bilinçli olduğu, duyarlı olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

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