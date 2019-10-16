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"Özel yetenek sınavı kalkmadı, 114 programda devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "YÖK Genel Kurulu kararıyla birlikte özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14'üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçilecek. Bu 14 programın hepsi zaten merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyordu. Özel yetenek sınavı kalkmadı, halen 114 programda devam ediliyor" - "Dolayısıyla 'bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlardır' düşüncesi yanlış. Bu yanlışın en büyük delili, sistem içinde bunların aynı zamanda merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyor olmaları. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı" - "Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu kararıyla özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14'üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini belirterek, "Bu 14 programın hepsi zaten merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyordu. Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı." dedi.

Saraç, YÖK'te düzenlenen bir toplantının ardından gazetecilere, YÖK Genel Kurulu'nda özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 14 bölüme merkezi sınavla öğrenci yerleştirilmesine yönelik kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kararla özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14'üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini bildiren Saraç, "Bu 14 programın hepsi, zaten merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyordu." dedi.

Bu konuyla ilgili bilgi kirliliğinin bulunduğuna işaret eden Saraç, "özel yetenek sınavı kaldırıldı" şeklindeki bir durumun söz konusu olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. Söz konusu olan 128 programın 14'ü ile ilgili alınan bir karar. Bu 14 programın ortak özelliği; bu programlara hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirme ile ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla 'bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlardır' düşüncesi yanlış. Bu yanlışın en büyük delili, sistem içinde bunların aynı zamanda merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyor olmaları. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı.

İkinci husus; bu 14 program, aynı zamanda eş zamanlı olarak merkezi sınavla da öğrenci alan programlar. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınan bu programların öğrenci alan doluluk oranı, özel yetenekle öğrenci alanlara göre daha yüksek. Yani bu adım öğrencinin aleyhine değil lehine de bir adım olarak da değerlendirilebilir."

- "Daha nitelikli öğrenci tartışmaları yersiz"

Yekta Saraç, "Özel yetenekle ya da merkezi sınavla daha nitelikli öğrenci geliyor" tartışmalarının çok yersiz olacağına işaret ederek merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların mezun yetkinliğinin hiçbir zaman tartışma konusu olmadığını vurguladı.

"Özel yetenek sınavı kalkmadı, halen 114 programda devam ediliyor." diyen Saraç, bunlar arasında beden eğitimi ve spor, resim iş, müzik öğretmenliği başta olmak üzere, resim, müzik, bale, heykel, keman, cam, çalgı eğitimi, çalgı yapımı, opera, orkestra şefliği, oyunculuk, fotoğraf, geleneksel Türk el sanatları, sahne sanatları, seramik, şan, Türk halk oyunları, yaylı çalgılar gibi bölümlerin bulunduğunu anlattı.

Bu bölümlerin yeni dönemde de özel yetenek sınavıyla öğrenci almaya devam edeceğinin altını çizen Saraç, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik, merkezi sınavlardaki puan türleriyle ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu bile değil. Dolayısıyla bu programlarda okumak isteyenlerin lehine alınan bir karar bu. Sadece 128'in 14'ünü kapsayan ve nitelik, kalite, yeterlilikler gibi hususların da gözetildiği bu karara ilişkin bilgi sahibi olunmadan farklı yorumlar ve genelleme yapılarak 'özel yetenek sınavı kaldırılıyor' iddiası ortaya konuldu. Kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırılmış olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılıyor."

Öte yandan, 10 Ekim Perşembe günü toplanan YÖK Genel Kurulu'nda, hem özel yetenek sınavı ile hem de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlardan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren merkezi yerleştirme ile öğrenci almasına karar verilen 14 program şöyle:

"Çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı."

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YÖK Başkanı Yekta Saraç YÖK Genel Kurulu Yükseköğretim Kurulu

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