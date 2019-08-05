HABER

’Özel yetenek sınavları’ 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (BESYO) yetenek sınavları 5-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşiyor.

’Özel yetenek sınavları’ 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (BESYO) yetenek sınavları 5-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşiyor. Üniversite tarafından yapılan açıklamada ilk sınavın, 5 Ağustos Pazartesi günü Antalya’da gerçekleştirileceği bildirildi.
Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre "2019- 2020 Akademik Yılında ‘Yetenek Sınavı’ ile üniversite bünyesine katılacak yeni öğrenciler için Türkiye Cumhuriyetinin; Adana, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin ve Eskişehir illerinde sınav merkezleri oluşturulmuştur. Sınavlar 5- 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Yüksek okulumuzda eğitim, şu bölümleri kapsamaktadır; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe), Antrenörlük Eğitimi (Türkçe), Rekreasyon Yönetimi (Türkçe), Spor Yöneticiliği (İngilizce), Spor Yönetimi (Türkçe, Ön Lisans). Bu bölümlerden; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile `Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne yetenek sınavı ile girilmektedir. Sınav sonuçları ile sporcu geçmişi beraber değerlendirilerek burs oranları belirlenmektedir” denildi.
Sınav ön koşulu ve gerekli belgeler
Sınava katılacakların TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca; Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar için de aynı koşul geçerlidir.
TYT puan sonuç belgesinin fotokopisi, sağlık raporu (hükümet tabipliği veya sağlık ocağından), diploma fotokopisi, nüfus cüzdanının fotokopisi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf, milli sporcular için; TC. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alacakları belge, liselerin spor alanlarından mezun olanlar için de; okul müdürlüğünden “spor alanı çıkışlıdır” ibaresi bulunan belge veya diploma.
Adaylar arasında 2009-2010 tarihinden sonra; Dünya Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Dayanışma ve Spor Oyunları, ISF Dünya Okullar Spor Oyunları, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunları, Yaş Grupları Dünya Oyunları, Dünya ve Avrupa Kupaları ile en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmalarda derece alanlar veya söz konusu yarışmalara katılanlar var ise durumlarını; TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları/alacakları resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri kabul edileceği belirtildi.
Ayrıca açıklamada Sınava katılacak adayların GAÜ’nün web adreslerinden ve belirlenen telefon numaralarından sınav takvimi ve ilgili diğer tüm detaylar öğrenilebilecekleri söylendi.

Her yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlarHer yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlar
Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyorBıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
Deliklitaş görenleri kendisine hayran bırakıyorDeliklitaş görenleri kendisine hayran bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de turistlerin çantasından para çalan Suriyeli hırsız yakalandı

Güven timleri tarafından yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

Son dakika! LGS nakil sonuçları açıkladı

LGS nakil sonuçları açıkladı!

Günlük burç yorumları 5 Ağustos Pazartesi - Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da teröre büyük darbe! Bu yıl 15 milyon Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da teröre büyük darbe!

Sel bölgesi havadan görüntülendi

Ekipler arama çalışmalarına başladı! İşte bölgede son durum

İstanbul'da narkotik operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.