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"Özel yetenekli öğrenciler" Selimiye'nin kubbesinin sırrını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

"Bilimin Gizemi Doğada Gizli STEM-Art" projesi kapsamında Edirne'de bulunan öğrenciler, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin kubbesinin matematik sırlarını çözmeye çalışıp yapının prototipini tasarladı

EDİRNE (AA) - "Bilimin Gizemi Doğada Gizli STEM-Art" projesi kapsamında Edirne'ye gelen 25 özel yetenekli öğrenci, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin kubbesinin mimari özelliklerini inceleyip tasarım yaptı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen "Bilimin Gizemi Doğada Gizli STEM-Art" projesi kapsamında İstanbul'daki bilim sanat merkezlerinde öğrenim gören 25 özel yetenekli öğrenci, Edirne'nin tarihi ve kültürel yerlerini keşfediyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen "Kendi Gök Kubbemiz" atölyesi kapsamında öğrenciler, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Osmanoğlu tarafından Selimiye Camisi kubbesinin mimari ve matematiksel özellikleri üzerine bilgilendirildi. Öğrenciler daha sonra gruplar halinde cami kubbesinin minyatür halini tasarlamaya çalıştı.

Proje koordinatörü Dr. Ayşegül İşlekeller Bozca, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin Selimiye'nin mimarisini ilgiyle incelediğini söyledi.

Öğrencilerin Mimar Sinan'ın matematik ve estetik anlayışını hakkında bilgilendirildiğini dile getiren Bozca, "Öğrencilerimiz kubbenin matematiğini çözerken yaptıkları etkinlikle kubbe tasarımı yapıyorlar. Özel yetenekli öğrencilerimizle güzel çalışmalar yapıyoruz. En temel amacımız bilimin yaygınlaşması, bilimin temelinin doğada ve insanda olduğunu öğrencilere en iyi şekilde yansıtmak. Bu konuda farkındalığı artırmak." şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Osmanoğlu da öğrencilerin mimari ve sanat yeteneklerini geliştirmek amacıyla Selimiye'de atölye çalışması yaptıklarını ifade etti.

Selimiye'nin kubbesinin matematik sırları barındırdığını vurgulayan Osmanoğlu, "Çalışma kapsamında öğrencilere Mimar Sinan'ın dehasından bahsettik. Bilindiği üzere Selimiye'nin kubbesi inanılmaz bir matematiğe sahip ve görkemli bir kubbe. Bir kubbenin nasıl olduğunu çocuklarla konuştuk. Sinan'ın dehasına ulaşmak tabii ki mümkün değil ama bugün burada öğrencilerimiz bu şaheserin bir prototipini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Burada öğrencilerimizin matematik bilgilerini aktif kılıp sanata ve mimariye olan ilgilerini artıyoruz." diye konuştu.

Kent ormanında etkinliklerde bulunan öğrenciler İstanbul'a dönecek.

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