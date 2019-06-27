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Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Başakşehir BİLSEM arasında düzenlenen 'Bilimin Gizemi Doğada Gizli' projesi kapsamında 25 özel yetenekli öğrenci, mimarisi halen tezlere konu olan Selimiye Camii'ni inceleyerek büyük usta Mimar Sinan'ın gizemini çözmeye çalıştı.

Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Başakşehir BİLSEM arasında düzenlenen 'Bilimin Gizemi Doğada Gizli' projesi kapsamında 25 özel yetenekli öğrenci, mimarisi halen tezlere konu olan Selimiye Camii'ni inceleyerek büyük usta Mimar Sinan'ın gizemini çözmeye çalıştı. Öğretmenleri eşliğinde ellerine cetvel ve gönye alan öğrenciler kendi kubbelerini yapmaya çalışırken, caminin bahçesinde gölge boyu ölçerek sanatı, mimariyi ve matematiği bir arada uyguladı.
İstanbul'dan 20, Edirne'den 5 olmak üzere toplam 25 öğrenci, eğitmenleri eşliğinde ellerine cetvel ve gönye alarak Selimiye Camii avlusunda Mimar Sinan'ın mimari gizemini araştırdı. Aynı zamanda pipetler yardımıyla kendi kubbelerini yapan öğrenciler, minarelerin gölge boyunu da ölçerek matematik bilimini kullandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül İşlekeller Bozca, amaçlarının bilimin temelinin doğada ve insanda olduğu konusunda farkındalığın arttırılması olduğunu söyledi.
Öğrencilerin Selimiye Camii'nde Mimar Sinan'ın müthiş matematiğini ve mimari estetiğini incelediğini söyleyen Dr. Bozca, "Şu anda biz çocuklarla Selimiye Camii'nde bir yandan Mimar Sinan'ın müthiş matematiğini, bir taraftan da estetiğini incelerken, Selimiye Camii'nin kültürümüzdeki yerini, etik değerlerimize olan katkısını inceliyoruz. Projede çalışmalarımızı Karaağaç'ta, Kent Ormanı'nda, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Mimarlık Fakültesi'nde, Beyazıt Külliyesi'nde ve Selimiye Camii'nde yapıyoruz. En temel amacımız bilimin yaygınlaşması ve temelinin doğada ve insanda olduğunun öğrenciler tarafından farkındalığının arttırılması" dedi.
Trakya Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Osmanoğlu da Mimar Sinan'ın dehasını öğrencilere anlatarak, mimarinin prototipini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Osmanoğlu, "Biliyorsunuz Selimiye Camii'nin kubbesi inanılmaz bir matematiğe sahip, görkemli bir kubbe. Elbette Mimar Sinan'ın dehasına yetişmek mümkün değil ama bugün burada öğrencilerimiz bu şaheserin bir prototipini oluşturmaya çalışıyorlar. Matematik bilgilerini aktif kılıyoruz, sanata ve mimariye farkındalıklarını arttırıyoruz ve sonunda da bir tasarım ortaya çıkıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders

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