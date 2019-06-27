HABER

Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:06 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Başakşehir BİLSEM arasında düzenlenen 'Bilimin Gizemi Doğada Gizli' projesi kapsamında 25 özel yetenekli öğrenci, mimarisi halen tezlere konu olan Selimiye Camii'ni inceleyerek büyük usta Mimar Sinan'ın gizemini çözmeye çalıştı.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Başakşehir BİLSEM arasında düzenlenen 'Bilimin Gizemi Doğada Gizli' projesi kapsamında 25 özel yetenekli öğrenci, mimarisi halen tezlere konu olan Selimiye Camii'ni inceleyerek büyük usta Mimar Sinan'ın gizemini çözmeye çalıştı. Öğretmenleri eşliğinde ellerine cetvel ve gönye alan öğrenciler kendi kubbelerini yapmaya çalışırken, caminin bahçesinde gölge boyu ölçerek sanatı, mimariyi ve matematiği bir arada uyguladı.

İstanbul'dan 20, Edirne'den 5 olmak üzere toplam 25 öğrenci, eğitmenleri eşliğinde ellerine cetvel ve gönye alarak Selimiye Camii avlusunda Mimar Sinan'ın mimari gizemini araştırdı. Aynı zamanda pipetler yardımıyla kendi kubbelerini yapan öğrenciler, minarelerin gölge boyunu da ölçerek matematik bilimini kullandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül İşlekeller Bozca, amaçlarının bilimin temelinin doğada ve insanda olduğu konusunda farkındalığın arttırılması olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Selimiye Camii'nde Mimar Sinan'ın müthiş matematiğini ve mimari estetiğini incelediğini söyleyen Dr. Bozca, "Şu anda biz çocuklarla Selimiye Camii'nde bir yandan Mimar Sinan'ın müthiş matematiğini, bir taraftan da estetiğini incelerken, Selimiye Camii'nin kültürümüzdeki yerini, etik değerlerimize olan katkısını inceliyoruz. Projede çalışmalarımızı Karaağaç'ta, Kent Ormanı'nda, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Mimarlık Fakültesi'nde, Beyazıt Külliyesi'nde ve Selimiye Camii'nde yapıyoruz. En temel amacımız bilimin yaygınlaşması ve temelinin doğada ve insanda olduğunun öğrenciler tarafından farkındalığının arttırılması" dedi.

Trakya Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Osmanoğlu da Mimar Sinan'ın dehasını öğrencilere anlatarak, mimarinin prototipini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Osmanoğlu, "Biliyorsunuz Selimiye Camii'nin kubbesi inanılmaz bir matematiğe sahip, görkemli bir kubbe. Elbette Mimar Sinan'ın dehasına yetişmek mümkün değil ama bugün burada öğrencilerimiz bu şaheserin bir prototipini oluşturmaya çalışıyorlar. Matematik bilgilerini aktif kılıyoruz, sanata ve mimariye farkındalıklarını arttırıyoruz ve sonunda da bir tasarım ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Özgener, ABD'li iş insanlarını İzmir'e davet ettiÖzgener, ABD'li iş insanlarını İzmir'e davet etti
FSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkilediFSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya erken tahliye

Hakan Atilla'ya erken tahliye!

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.