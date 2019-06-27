Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Başakşehir BİLSEM arasında düzenlenen 'Bilimin Gizemi Doğada Gizli' projesi kapsamında 25 özel yetenekli öğrenci, mimarisi halen tezlere konu olan Selimiye Camii'ni inceleyerek büyük usta Mimar Sinan'ın gizemini çözmeye çalıştı. Öğretmenleri eşliğinde ellerine cetvel ve gönye alan öğrenciler kendi kubbelerini yapmaya çalışırken, caminin bahçesinde gölge boyu ölçerek sanatı, mimariyi ve matematiği bir arada uyguladı.

İstanbul'dan 20, Edirne'den 5 olmak üzere toplam 25 öğrenci, eğitmenleri eşliğinde ellerine cetvel ve gönye alarak Selimiye Camii avlusunda Mimar Sinan'ın mimari gizemini araştırdı. Aynı zamanda pipetler yardımıyla kendi kubbelerini yapan öğrenciler, minarelerin gölge boyunu da ölçerek matematik bilimini kullandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül İşlekeller Bozca, amaçlarının bilimin temelinin doğada ve insanda olduğu konusunda farkındalığın arttırılması olduğunu söyledi.