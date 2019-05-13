"Özel yetenekli öğrencilerin müfredatı dünyada bir ilk"

BURCU ÇALIK - Özel yetenekli öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geliştirilen yeni müfredatın proje koordinatörü Prof. Dr. Uğur Sak, öğretim programlarının dünyada ilk olacağını belirterek, programlarla okul öncesinden itibaren üreten, sorgulayan, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, MEB tarafından özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanan 28 adet taslak öğretim programının geliştirilmesine yönelik projenin de koordinatörlüğünü yürütüyor. Yaklaşık iki yıl süren çalışma sonunda tamamlanan ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce görüşe açılan taslak öğretim programlarının getirdiği yenilikler hakkında bilgi veren Sak, "Özel yetenekli öğrenciler için geliştirilen yeni öğretim programları gerek kapsam gerek içerik olarak yalnızca Türkiye'de değil dünyada da bir ilktir. Okul öncesinden lise sona kadar disiplinler arası bağlantılar içeren, özel yetenekli öğrencilerin özelliklerine göre tasarlanmış bütüncül bir program hiçbir ülkede bulunmamaktadır." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar" Temizlik işçileri buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Sak, çalışmanın uluslararası eğitim platformlarında tanıtılması sonucunda bu yönüyle global bir ilgi de göreceğini vurguladı. Ders programlarının içeriğinin MEB'in öğretim programlarının zenginleştirilmesi ve hızlandırılmasıyla oluşturulduğunu aktaran Sak, "Programların en belirleyici özgünlüğü, içerdiği sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, disiplinler arası keşif, iyi insan ve iyi akıl bileşenlerinde yatmaktadır. Hedefimiz, özel yetenekli öğrencileri daha ana sınıfından itibaren sorgulayan, araştıran, üreten, liderlik eden bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedeflerin tamamı programlara yansıtılmıştır." ifadelerini kullandı. - "Okul öncesinde yaratıcılık ve kişilik eğitimi ağırlık kazandı" Sak, her bir ders programının içeriğinin kendine özgü farklılıklar taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin, okul öncesi programı diğer programlarla kıyaslandığında yaratıcılık ve kişilik eğitimi yönleriyle ağırlık kazanmaktadır. Bu yaşlarda çocuğa iyi bir kişilik kazandırmak, evrensel değerleri edindirmek ve çocukluk hayal gücünü geliştirerek devam ettirmek okul öncesi programının temel farklılıklarını oluşturmaktadır.