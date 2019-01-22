Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çocuk Vakfı iş birliğinde düzenlenen Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ile Çocuk Vakfı iş birliğinde Başkent Öğretmenevi'nde Özel Yetenekliler Eğitimi Çalıştayı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrenciler konusuna uzun yıllardan beri herkesin emek verdiğini belirtti.

Selçuk, "Strateji ve taktik konusunda gerçekten çok emek, birikim ve çalışma var. Çocuk Vakfı'nın oluşturduğu zemin bizim için çok önemli, çünkü orası sadece Çocuk Vakfı'nın birikimi değil, Türkiye'nin birikimi. Bu nedenle başta Mustafa Ruhi Şirin Hocam olmak üzere orada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin de 2023 Eğitim Vizyonu'nun özel yetenekliler açısından önemine işaret ederek, bu alanda Türkiye'de ilk defa 3 ana başlık çerçevesinde 14 hedef ortaya konulduğuna dikkati çekti.