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Özel Yetkili Savcı Muller’in, Trump hakkındaki raporu açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

Özel Yetkili Savcı Robert Muller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporu yayınladı.

Özel Yetkili Savcı Robert Muller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporu yayınladı. Raporda Trump’ın Rusya ile yaptığı herhangi bir gizli anlaşma olmadığı belirtildi.
Rusya soruşturması kapsamında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın hazırladığı rapor ABD Kongresine sunuldu, eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Donald Trump’ın 2016 yılındaki başkanlık kampanyası sırasında herhangi bir yetkilinin Rus hükümeti için çalıştığı yönünde yeterli delil bulunmadığı açıklandı.

Comey’nin kovulmasını bizzat sağladı
Açıklanan raporda ABD Başkanı Doanld Trump’ı en fazla sıkıntıya sokan madde; eski FBI Başkanı James Comey’nin kendisinin soruşturma altında olmadığını açıklamadığı için kovduğu yönünde deliller oldu. Beyaz Saray’ın avukatlarının Comey’nin kovulma sürecinde Trump’ın FBI Başkanı’nı görevden almak için herhangi bir sebebe ihtiyaç duyup duymadığını incelediği belirtildi.
Ayrıca Comey’nin Trump’ın kampanyasıyla ilgili soruşturmayı Kongre’ye açıklamasının ardından, Trump’ın Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn’dan Adalet Bakanlığına müdahale etmesi emrini verdiği bildirildi. Trump, Rusya soruşturmasını Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats’e sordu. Coats ise Trump’a soruşturmalara dahil olamayacağı yanıtını verdi.

İstihbarat kurumlarından müdahale istemedi
Bunun yanı sıra Trump’ın oğlunun başkanlık seçim kampanyası sürecinde Wikileaks’le doğrudan irtibat kurduğu rapora yer aldı. Trump’ın ayrıca Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı K. T. McFarland’dan, Michael Flynn’e Rus büyükelçiyle yaptırımları konuşmaması için bir iç yazışma hazırlamasını istediği maddesi de raporun dikkat çekici maddelerinden oldu. Trump’ın, Flynn’in Rus büyükelçiyle görüşmesini bildiğiyle ilgili delillerin ise suçlama için yeterli olmadığı da raporda belirtildi. Trump’ın, ulusal istihbarat kurumlarının liderlerine Rusya soruşturmasına müdahale etmelerini istediği yönünde de bir delil bulunamadı.

Mahkeme celbi neden çıkarılmadı
Raporda Başkan Donald Trump’ın adaleti engelleyip engellemediği konusunda bir karara varılamadı ve adli sürecin başlatılması konusunda bir karar yer almadı. Savcıların, Trump için mahkeme celbinin soruşturmanın ileri bir aşamasında gecikmeye neden olabileceği yüzünden çıkarılmadığı bildirildi.
Özel savcı, Trump’ın ifadesini yeterli bulmadı. Ama mahkeme celp de çıkarmadı. Mueller, Trump için mahkeme celbi çıkarmamasına rağmen mahkemeye çağırma yetkisinin sahip olduğuna inanıyor.
Mueller raporuyla, Adalet Bakanlığı’nın görevdeki bir başkan için iddianame hazırlanamayacağı yönündeki görüşünü de kabul etmiş oldu.

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