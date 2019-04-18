Özel Yetkili Savcı Muller’in, Trump hakkındaki raporu açıklandı

Özel Yetkili Savcı Robert Muller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporu yayınladı. Raporda Trump’ın Rusya ile yaptığı herhangi bir gizli anlaşma olmadığı belirtildi.

Rusya soruşturması kapsamında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın hazırladığı rapor ABD Kongresine sunuldu, eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Donald Trump’ın 2016 yılındaki başkanlık kampanyası sırasında herhangi bir yetkilinin Rus hükümeti için çalıştığı yönünde yeterli delil bulunmadığı açıklandı.

Comey’nin kovulmasını bizzat sağladı

Açıklanan raporda ABD Başkanı Doanld Trump’ı en fazla sıkıntıya sokan madde; eski FBI Başkanı James Comey’nin kendisinin soruşturma altında olmadığını açıklamadığı için kovduğu yönünde deliller oldu. Beyaz Saray’ın avukatlarının Comey’nin kovulma sürecinde Trump’ın FBI Başkanı’nı görevden almak için herhangi bir sebebe ihtiyaç duyup duymadığını incelediği belirtildi.

Ayrıca Comey’nin Trump’ın kampanyasıyla ilgili soruşturmayı Kongre’ye açıklamasının ardından, Trump’ın Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn’dan Adalet Bakanlığına müdahale etmesi emrini verdiği bildirildi. Trump, Rusya soruşturmasını Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats’e sordu. Coats ise Trump’a soruşturmalara dahil olamayacağı yanıtını verdi.