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(Özel) Yılbaşı için Amerika’dan rengarenk hindi getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:18 | Son Güncelleme

Türkiye’nin sayılı süs tavuğu yetiştiricilerinden olan girişimci, yılbaşı için Amerika’dan rengarenk hindi getirdi.Her yılbaşında satışa çıkan siyah hindilere bu yıl renkli olanları katıldı.

Türkiye’nin sayılı süs tavuğu yetiştiricilerinden olan girişimci, yılbaşı için Amerika’dan rengarenk hindi getirdi.
Her yılbaşında satışa çıkan siyah hindilere bu yıl renkli olanları katıldı. Türkiye’nin sayılı süs tavuğu yetiştiricisi Ömer Faruk Erdönmez, her yıl alışık olduğumuz siyah hindi üretimini değiştirdi. Amerika’dan bir arkadaşının getirdiği yumurtalarla Royal Palm, Splaş ve Bourbon cinsi hindileri yetiştiren girişimci, bu hindileri isteyene yılbaşı için satışa sundu. Yılbaşında rengarenk hindi kesmek isteyen vatandaşlar ise bu hindileri tercih ediyor. Bu cins hindiler 100 ila 150 liradan satılıyor. Bu hindiler süs hindisi olarak da meraklıları tarafından besleniyor.
25 yıldır Türkiye’nin her yerinden Türkiye’de olmayan tavuk, su kuşu, sülün ve hindi getirerek yetiştirdiğini ifade eden Ömer Faruk Erdönmez, "Biz bu hindileri süs hayvanı olarak beslemekteyiz. Yılbaşında da yenebilir. Amerika’dan bir arkadaşımın getirdiği yumurtalarla 3 renk hindi ürettim. Royal Palm, Splaş ve Bourbon, cinsi hindileri çiftliğimizde bulunuyor. Bunlar et olarak yılbaşında tüketilebilir. Bu hindilerin erkekleri 15 kilo geliyor. Fiyatları ise 100 ila 150 lira arasında değişiyor" dedi.

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