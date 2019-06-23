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(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Yıldırım’da yeni dönemde kentsel dönüşüm anlayışı değişti.

Yıldırım’da yeni dönemde kentsel dönüşüm anlayışı değişti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daha önce bölgesel bazlı kentsel dönüşüm planlandığını ancak buna vatandaşlardan istenen talebin oluşmadığını belirterek, "Biz bunu biraz daha küçülterek ada bazlı çözümler üretirsek bu anlamda sektörün desteğini alırsak dönüşümü hızlandırırız. Bölgesel bazlı değil, ada bazlı dönüşümler olacak. Biz kentsel dönüşüme nasıl hız veririz ve şehrin siluetini bozmayacak, şehre yük getirmeyecek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ada esaslı uygulamalar yaptığınızda bölgesel silueti korumanız gerekiyor. Biz bununla alakalı estetik kurul oluşturuyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ziyaret etti. Göreve geldiklerinde mali ve kent disiplini oluşturduklarını ifade eden Yılmaz, “Bu anlamda adımlar attık. Kaçak yapılara asla taviz vermeyeceğimizi seçim döneminde ifade etmiştik. Yıldırım’da planlamaların yapıldığı yerler var. Bu tip yerlerde süreç uzamadan temelde müdahale edilecek karar aldık. Bayram öncesi işportacılarla uygulamalarda bulunduk. Seçim döneminde kadın ve hanım kardeşlerimizin bizden kaldırım işgalinin kaldırılması noktasında bizden isteği vardı. Bu noktada çalışmalar yaptık. Bu kenti hep birlikte yaşıyoruz. Mali disiplin konusunda çalışmalarımız oldu. Bir takım tasarruflarda bulunduk. Ekonomik dar boğazı güçlü şekilde atlatmamız lazım. Kendimizden başlayarak, belediyenin yapacağı harcamalardan mali disiplin uygulamamız olduk. Uygulama dalga gibi yayılıyor” dedi.

“Bölgesel bazlı değil, ada bazlı dönüşümler olacak”
Kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulunan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın temel gündemi olarak imar konularını belirlemiştik. Bizim riskli bölgelerdeki çalışmalarda, onları daha iyi ve hızlı çalışmalara başladık. O bölgelerdeki mülkiyet problemlerinin çözülmesi lazım. Kentsel dönüşüm mülkiyet çözüldükten sonra uygulanıyor. Bu anlamda Türkiye’de bunun birkaç güzel örneği var. İlçe belediyemizin değil, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ve yasal bir altyapı oluşturarak çözüm üreteceğiz. Buna hız verdik. Bu bizim riskli bölge ile alakalı kararımız. Büyükşehir kanuna istinaden, bir takım kentsel dönüşüm alanları ilave edilmişti. Önceki yönetimimiz Ortabağlar, Mimar Sinan bölgelerinde tek bir proje tarzında düşünerek, bölgesel çaplı planlama düşünmüştü. Buna bölge insanında istenilen talep oluşmamış. Biz bunu biraz daha küçülterek ada bazlı çözümler üretirsek bu anlamda sektörün desteğini alırsak dönüşümü hızlandırırız. Bölgesel bazlı değil, ada bazlı dönüşümler olacak. Parsel bazlı küçük ölçekli yaklaşımlar. Bunlar şehrin siluetine zarar veriyor. Ama ada bazlı uygulanabilir bir durum. Bölgesel bazlı çok büyük olduğu için süreci yavaşlatan durumlardı. Biz burada kentsel dönüşüme nasıl hız veririz ve şehrin siluetini bozmayacak, şehre yük getirmeyecek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ada esaslı uygulamalar yaptığınızda bölgesel silueti korumanız gerekiyor. Biz bununla alakalı estetik kurul oluşturuyoruz. Estetik kurul, kendi personelimiz, meclis üyelerimizden oluşacak. Süreç isteyen bir şey. Meclis kararını bu ay aldık. Bundan sonraki süreçte daha ziyadesiyle karşılığını bulacaktır” diye konuştu.

"Maaşları da kredi borçlarımızı da ödüyoruz"
Mali durum hakkında bilgiler veren Oktay, birkaç ay içerisinde nefes alacak duruma geleceklerini söyledi. Oktay, “Biz göreve gelmeden maaşı ödeyemezsiniz demişlerdi. Biz 3-4 ay rahatlıkla maaşımızı ödedik. İnşallah bundan sonra da ödeyeceğiz. Doğru bir yol haritası çıkarmalıyız. Göreve geldiğimizde esnafımızla görüştük. Şu anda kredileri ödüyoruz. Kredi yetkisi aldık ama kullanmadık. Kredi kullanırsak esnafımıza destek amaçlı ve yatırımlarımız için kullanacağız” açıklamasını yaptı.

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti

(Özel) Yıldırım’da kentsel dönüşüm anlayışı değişti
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