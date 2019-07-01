(Özel) Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nda 128 yıldır üretim yapılıyor

Osmanlı Dönemi’nde Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan, bugün Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası adını alan fabrika, 128 yıldır üretimini sürdürüyor. Tüm eserlerinde ay yıldız amblemi bulunan fabrikada günümüzde de saray ve köşkleri süsleyen el emeği göz nuru eserler üretiliyor. Türk çini sanatını canlandırmak için Osmanlı Dönemi’nde Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan Yıldız Çini Fabrikası, 128 yıldır üretimini sürdürüyor. 1891 yılında Yıldız Sarayı bahçesinde Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu adıyla kurulan fabrika, Cumhuriyet Dönemi’nde bir süre Sümerbank çatısı altında üretimini sürdürdü. 1994 yılında Milli Saraylar Daire Başkanlığına, günümüzde ise Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı olan fabrika bugün Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası ismiyle üretimlerini gerçekleştiriyor. Modelhane, döküm, ham madde gibi alanlarda 97 kişinin çalıştığı fabrika kapılarını İhlas Haber Ajansı’na açtı. Fabrikada çalışmalar porselen ve çini hamurunun hazırlanmasıyla başlıyor. Kalıplama, renklendirme ve pişirme gibi işlemlerle devam ediyor. Ardından fabrika çalışanları, fırçalarıyla ressam titizliğinde çalışarak hayran bırakan eserler ortaya çıkarıyor. Çalışanların büyük bir titizlikle kimi zaman günlerce ilgilenerek yaptığı eserler işçiliklerindeki başarıyla da dikkat çekti.

Tüm ürünlerde ay yıldız amblemi bulunuyor

Yeni ürünlerin yanı sıra birçok eserin de replikası yapılan fabrikada Abdülhamid fincanı replikaları ve aksesuarlarıyla birlikte yaklaşık 80 kilogram olan Abdülhamid vazo eserler arasında dikkat çekti. İtalyan Mimar Raimondo d’Aronco’nun imzasını taşıyan kuşbakışı görüntüsündeki “tabanca” şekliyle öne çıkan fabrikada üretilen eserlerin tümünde, fabrikanın orijinal amblemi olan ay yıldız damgası yer aldı. Mürekkeple çini ve porselenin buluşmasıyla meydana gelen onlarca farklı modelde vazo, fincan takımı ve duvar tabakları gibi çalışmalar teşhir salonunda sergilenirken, fabrikanın girişinde yerli ve yabancı vatandaşların satışına da sunuldu. 100 yılı aşkın süredir üretim yapan her ürünün adeta ayrı bir sanat eseri olduğu fabrikada üretilen porselen ve çiniler günümüzde de sarayların, köşk ve kasırların dekorasyonunda kullanıyor.

“Siparişlerimize göre ürünler çalışılmaktadır”

Fabrikadaki üretim çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası Müdürü Tuba Uzun, “Fabrikamız 1891 yılında II. Abdülhamid Han tarafından Yıldız Sarayı’nın dış bahçesine kurulmuştur. Saray, köşk ve kasırların porselen ihtiyacını karşılamak ve Türk çini sanatını yaşatmak için yabancı devlet hanedanlarına hediyeler vermek için kurulmuştur. Porselen çamurları ham madde bölümünde hazırlandıktan sonra dökümhanede model kalıplarımızla forma kavuşmaktadır. 950 derecede ilk pişirimi yapılmaktadır sonrasında sır pişirimi yapılıyor. Hazır hale gelen porselenlerimiz el dekor bölümünde arkadaşlarımıza verilmektedir. Siparişlerimize göre ürünler çalışılmaktadır” dedi.