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  4. (Özel) Yokuştan kayan aracı durdurmaya çalıştılar

(Özel) Yokuştan kayan aracı durdurmaya çalıştılar

18.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmeye çalışan sürücü kaymaya başlayınca yanındakiyle birlikte önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı.

Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmeye çalışan sürücü kaymaya başlayınca yanındakiyle birlikte önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Galata’da ise sokakta kayan lüks bir otomobil binaya çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul’da dün sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Şişli Fulya Mahallesi’nde bir sürücü aracıyla yokuş aşağı inmek istedi. Bir süre sonra kaymaya başlayan aracı durdurmak isteyen sürücü ve yanındaki araçtan inerek önüne geçti. Saniyelerce aracını durdurmaya çalışan 2 kişi, başarılı olamadı. Hızlanan araç yokuş aşağıya inince durabildi. Beyoğlu Galata’da ise buzlanan sokakta seyreden lüks otomobil kayarak bir binaya çarptı. O anlar ise kameralara yansıdı.

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