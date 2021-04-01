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  4. (Özel) Yol verme kavgasında bıçaklar ve sopalar konuştu...O anlar kamerada

(Özel) Yol verme kavgasında bıçaklar ve sopalar konuştu...O anlar kamerada

01.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi, diğer araçta bulunan 2 şahsı bıçakla ve sopa ile yaraladı.

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Bursa’da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi, diğer araçta bulunan 2 şahsı bıçakla ve sopa ile yaraladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan 2 şahsın vücuduna yaklaşık 300 dikiş atıldı. Olay anı ise kameralara yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 32 yaşındaki Onur A. ve yanındaki Harun C. araçlarıyla iş yerine giderken dönüş yaptı. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir araç kornaya basarak geçmek istedi. Yol vermek isteyen Onur A., karşı tarafla tartışmaya başladı. Yol vermesine rağmen diğer sürücü ve yanındaki arkadaşı araçlarından inerek Onur A. ile Harun C.’ye tekme tokat vurmaya başladı. Yanlarında bulunan sopa ve bıçakla saldıran şahıslar, Harun C. ve Onur A.’yı yüzünden, boynundan ve kafasından yaraladı.
Kavga anı kameralarda
Kavga anı ve karşı taraftan gelen otomobildeki iki kişinin kaçma anları anbean kameralara yansıdı. Şikayet üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
300 dikiş atıldı
Emniyet birimlerince olay yerinde şüpheli 2 gözaltına alınırken, yaralanan iki genç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaralı 2 kişiye yaklaşık 300 dikiş atılırken, şüpheli şahıslar ise emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaralı Onur A. verdiği ifadede, “Karşı şeritte yanımızdan geçen bir araç kornaya bastı. Ben de aracım ile dükkanın önünden çıkmak için trafik sıkışık olduğundan durdum. Bu sırada bir daha kornaya bastılar, geri manevra yaptım. Daha sonra araçlarından inerek hakaret ettiler. Ardından saldırdılar. Çeşitli yerlerimizde bıçak yaralarımız var” dedi.
Olay alakalı tahkikat devam ediyor.

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