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(Özel) Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Denizli’de yollarda çalışmalarını aralıksız sürdüren trafik polisleri, yolda kalan sürücülerin de imdadına yetişti.

Denizli’de yollarda çalışmalarını aralıksız sürdüren trafik polisleri, yolda kalan sürücülerin de imdadına yetişti. Ekipler, lastiği patlayan bir kadın sürücünün lastiğini değiştirmek için seferber olurken, başka bir sürücünün ise yolda kalan otomobilini yol kenarına çekmek için kolları sıvadı. Sosyal medyada paylaşılan hareketler, kullanıcıların beğenisini topladı.
Kentte sorumluluk alanları içerisinde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollarda yapıkları aralıksız denetimlerin yanında zor durumda kalan sürücülerin de yardımına yetişiyor. Denizli - Muğla karayolu üzerinde yolların güvenliğini sağlayan Kale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli’den Muğla istikametinde seyir halinde iken Tavas ilçesi yakınlarında otomobillerinin lastiği patlayan bir kadın sürücünün yardımına yetişti. Lastik değişimi yapmayı bilmeyen kadın sürücü için kolları sıvayan trafik ekipleri, sürücü ve yanındakilerin yollarına devam edebilmesi için lastiklerini değiştirdi.

Sosyal medyada paylaştı, yüzlerce kişi izledi
Trafik ekiplerinin yaptığı duyarlı davranıştan memnun olan kadın sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sürücü yaptığı paylaşımda trafik ekiplerine teşekkür ederek, “Tavas’a giderken yolda patlayan lastiğimizi değiştirip tatilimizi kabusa dönmekten kurtaran Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ailecek çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Yüklenen video sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilip paylaşıldı.

Üst geçitte kalan sürücü için seferber oldular
Denizli Trafik Yaşam Grubu isimli sosyal medya hesabında yer alan başka bir görüntüde ise, trafik ekiplerinin yolda kalan bir sürücünün otomobiline yardım ettiği görülüyor. Üçgen Köprülü Kavşağı üst geçidinde otomobili arıza yapan bir sürücünün yardımına koşan ekipler, seferber olup hem sürücüye yardım etti hem de arıza nedeniyle yolda oluşacak trafik sorununun önüne geçti. Video kullanıcılar tarafından binlerce kaz beğenilip paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları trafik ekiplerine teşekkür içeren yorumlar yaptı.

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