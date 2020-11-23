HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara otomobil çarptı: 2 yaralı

(Özel) Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara otomobil çarptı: 2 yaralı

23.11.2020 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı.

Ataşehir’de seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı. Yaralanan iki kadın yolda yatarak yaralı halde ambulansın gelmesini bekledi.
Kaza, Ataşehir Barbaros Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Uğur Yelturan 34 CTY 351 plakalı otomobil ile seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın yayaya çarptı. Kadınlar çarpmanın etkisiyle yaralanarak yere yığıldı. Yaralı kadınlar yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Ardından yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kadın yayalara çarpan sürücü Uğur Yelturan, “Işıklardan geçiyordum. İki beyefendi vardı yanlarında. Beyefendiler durdu. Durdukları sırada ayağım zaten frendeydi. İki hanımefendi yola atladı. Çok sert vurmadım. Ama kaza oldu” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Uzmanlar evde yapılan hızlı testler konusunda uyardı: Tanı koymada güvenilir değil

Uzmanlardan kritik uyarı! 'Hızlı testler güvenilir değil'

Eski Danıştay Üyeleri, Yüce Divan'da yargılanacak

Eski Danıştay Üyeleri, Yüce Divan'da yargılanacak

Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir

Flaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Dehşete düşüren olay! Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba koydu

Gören polisi aradı! Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba koydu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.