(ÖZEL) Yolun tek yön olmasına güvenen yaşlı kadın, geri gelen aracın çarpmasıyla ölümden döndü

Antalya’da tek yönlü caddede park etmek için geri geri gelen otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Otomobilin yaklaşık 20 metre geri geri gelip yaşlı kadına çarpma anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şeritli tek yönlü caddede ilerleyen 34 DJP 046 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah U. (35), yolun sol şeridinde park halindeki araçları geçtikten sonra, kendi otomobilin park etmek için geri geri gelmeye başladı. Otomobil, bu sırada yoldan karşıdan karşıya geçmekte olan 79 yaşındaki Müjgan Karasan’a çarptı. Çarpanın etkisiyle savrularak yola düşen Karasan, yaralandı. Yayaya çarptığını fark edince otomobilinden inen sürücü ile çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaralanan yaşlı kadını tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobilin arka kısmında ise maddi hasar meydana geldi.