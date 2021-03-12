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  4. (ÖZEL) Yolun tek yön olmasına güvenen yaşlı kadın, geri gelen aracın çarpmasıyla ölümden döndü

(ÖZEL) Yolun tek yön olmasına güvenen yaşlı kadın, geri gelen aracın çarpmasıyla ölümden döndü

12.03.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Antalya’da tek yönlü caddede park etmek için geri geri gelen otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Antalya’da tek yönlü caddede park etmek için geri geri gelen otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Otomobilin yaklaşık 20 metre geri geri gelip yaşlı kadına çarpma anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şeritli tek yönlü caddede ilerleyen 34 DJP 046 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah U. (35), yolun sol şeridinde park halindeki araçları geçtikten sonra, kendi otomobilin park etmek için geri geri gelmeye başladı. Otomobil, bu sırada yoldan karşıdan karşıya geçmekte olan 79 yaşındaki Müjgan Karasan’a çarptı. Çarpanın etkisiyle savrularak yola düşen Karasan, yaralandı. Yayaya çarptığını fark edince otomobilinden inen sürücü ile çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaralanan yaşlı kadını tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobilin arka kısmında ise maddi hasar meydana geldi.

"Abla nereden çıktı bilmiyorum"
Park etmek için geri geri geldiği sırada kazanın meydana geldiğini belirten sürücü Abdullah U., “Dörtlüleri yaktım baktım arka taraf boş. Müşteriye gelmiştim. Abla nerden çıktı bilmiyorum. Bir anda ses geldi. Yere yüzünü çarpınca kaşı patlamış” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Polis, inceleme başlattığı kazanın gerçekleşme anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde önce caddede ilerleyen otomobilin, park halindeki araçları geçtikten sonra yaklaşık 20 metre geri geri geldiği ve bu sırada yoldan geçen Müjgan Karasan’a çarpması yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadının yola savrulması ve sürücü ile çevredekilerin toplanması da görüntülere yansıdı.
Öte yandan kazanın hemen olduğu yerde park halindeki bir başka aracın ön camına konulan, “Aracınızı lütfen otoparka bırakın. Müşterilerimiz gelemiyor. Uzun süreli park hali devam ederse trafiğe bilgi vereceğiz” notu ise dikkat çekti.

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