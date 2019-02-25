(Özel) Yörük bebekler, barbi bebeklere karşı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ev hanımları tarafından imal edilen yörük kıyafetli bebekler büyük rağbet görüyor. Günümüzde kullanılan barbi ve cindy bebeklerin yerini hızla alan yörük bebekler için Türkiye’nin bir çok yerinden sipariş veriliyor.

Yağcıbedir Yörükler Derneği, ev hanımları ile birlikte başlattığı proje ile yörük kültürünü yaşatıyor. Biblo yörük bebekleri, kıl çadırları ve yörüklerin yaşam tarzını yansıtan oyuncak yörük bebeklerinin üretimine başladı. İlk başlarda hobi olarak başlayan işçilik sonrasında seri üretim şekline dönüştü. Ev hanımları yörük kıyafetlerinin minyatürlerini dikerek bibloya, oyuncak bebeğe ve anahtarlığa dönüştürüyor. Yörük kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini belirten bayanlar bunun yanında ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Kadınlar bebek üretimine, eşleri ise kıl çadırlara bakıyor. Yörük bebekler aynı zamanda günümüzün barbi ve sindy bebekleri gibi özel ambalajlanmış şekilde satılıyor.

Sındırgı Yagcıbedir Yörükler Derneği Başkanı Oya Kocataş, el emeği yörük bebekleri imali hakkında bilgiler verdi. Kocataş, "Burada örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi ön plana çıkartmak için yörük bebekleri yapıyoruz. Kıyafetlerini dikiyoruz. Aynı zamanda ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımız önceden barbi bebeklerle oynuyordu şimdi bu yaptığımız bez yörük bebekleri ile oynuyor. Hem kültürümüzü öğreniyorlar, hem de yörüklerin kıyafetlerini tanıyacaklar. Dedelerimiz, ninelerimiz neler giymişler onları öğrenecekler" dedi.

Bebek yapan Ümit Parlak ise, "Bu yörük bebekleri yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Hem de aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Güzel de oluyor. Gittiğimiz şölenlere taşıyoruz. Orada da bu bebekler büyük ilgi görüyor" dedi.

Yörük bebeklerin kıl çadırlarını imal eden Hasan Kocataş, "Kıl çadır imal ediyorum. Eşimin tavsiyesi ile evde boş duracağımıza bir şeyler yapalım dedik. O yörük bebek imaline başladı bizde yörük otağlarını elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yani bri nevi boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Onun bu işte çok büyük katkısı var. Böyle bir imkan sundu, öncülük etti. Bizde bir şeyler yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu.



