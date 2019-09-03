HABER

(Özel) YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ederken, YPG’li silahlı teröristler Türkiye sınırında görüntülendi.Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezinde, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor.

(Özel) YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ederken, YPG’li silahlı teröristler Türkiye sınırında görüntülendi.
Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezinde, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı.

Silahlı teröristler görüntülendi
Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise YPG’li teröristler kameralara yakalandı. Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti.

(Özel) YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

(Özel) YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

(Özel) YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

(Özel) YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...
Kaliforniya’daki tekne kazasında 25 kişinin cesedi bulunduKaliforniya’daki tekne kazasında 25 kişinin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.