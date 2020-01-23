(Özel) Yunus polislerinden küçük Erdem’e doğum günü sürprizi

En büyük isteği büyüyünce polis olmak olan 10 yaşındaki Erdem Yağız Gencel’in dileği doğum gününde gerçekleşti. Annesi ile birlikte polis merkezine gitmek için taksi bekledikleri esnada karşılaştıkları polis memuru sayesinde hayallerini gerçekleştiren Erdem 10’uncu yaş gününü Yunus polisleriyle birlikte kutladı. Çok mutlu olduğunu dile getiren küçük Erdem, “Polis olunca da en çok Cumhurbaşkanımızı korumak istiyorum” dedi.

Doğuştan görme rahatsızlığı nedeniyle gözlük kullanmak zorunda kalan ve en büyük isteği büyüyünce polis olmak olan 10 yaşındaki Erdem Yağız Gencel’in isteği doğum gününde gerçekleşti. Küçük Erdem’in annesi oğlunun doğum gününü kutlamak için pasta aldı. Daha sonra polis merkezine gitmek üzere yola çıkan küçük Erdem ve annesi hava yağmurlu olduğu için taksi beklemeye başladı.

Küçük Erdem ve annesinin yağmur altında beklediğini tesadüfen gören bir polis memuru yanlarına gelerek gidecekleri yere kadar götürebileceğini söyledi. İlk başta bunu kabul etmeyen anne ve oğul polis memurunun kimliğini göstermesi üzerine aracın sivil polis aracı olduğunu anladı. Araca binmeyi kabul eden anne, Erdem’in en büyük hayalinin polis olmak olduğunu ve doğum gününü kutlamak için polis merkezine gitmek istediklerini söyledi.

Tesadüfen karşılaştığı polis küçük Erdem’in hayalini gerçekleştirdi

Durumu anlayan polis memuru küçük Erdem’in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. İlk olarak sivil polis aracındaki polis memurları küçük Erdem’i başkomiser sıfatıyla Yunus Merkezi amirliğine götürdü. Kapıda duran nöbetçi polis memuruna kendisini tanıtan minik başkomiser Erdem Yağız Gencel daha sonra içeri girdi.

Kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Erdem dilek tuttuktan sonra doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Daha sonra Polis aracıyla kısa bir süre devriye atan Erdem motosiklete de bindi. Mutluluğu gözlerinden okunan Erdem Yağız daha sonra doğum gününü kutlayan Yunus polisleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Tamamen tesadüf eseri böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden anne Mehtap Gencer, “Erdem 10’uncu yaş gününü yunus polisler ile kutlamak için ısrar etti. Gece saat 23:30’da yağmur yağıyordu. Biz pastamızı aldık ve yola çıktık. Taksi beklediğimiz esnada yanımıza sivil bir araç durdu. Kendisinin polis olduğunu söyledi. Zaten bunu da çekinerek söyledi. Biz taksi beklediğimizi söyleyerek teşekkür ettik arabaya binmeyi kabul etmedik. Kendisi ben polisim dedi bize kimliğini ve silahını gösterdi. Koruma şubede çalıştığını söyledi. Buradan kendisine de teşekkür ediyoruz. O yağmurda bizi yalnız bırakmadı. Ben size oraya kadar eşlik edebilirim dedi ve götürdü. Sonra yunus polisler bizim pastamızı aldı. İçeride bir hazırlık yapıldı. Orada Erdem’i komiser yaptılar. Kutlamaya katıldı. Çok da güzel oldu. Erdem’i kırmadılar. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Onun bir hayalini gerçekleştirdiler. Çok güzel bir şekilde doğum gününü kutladık. Bize de unutamayacağımız bir anı oldu” dedi.

“Hayalini gerçekleştirmiş olduk”

Erdem’in polisleri çok sevdiğini kaydeden Gencer, “Biz ona polisleri sevmesi gerektiğini aşılamış bir aileyiz. Polisler her zaman bizleri koruyup koruyan insanlardır. Zor zamanlarımız da yanımıza olanlardır. O da bunun farkında olduğu için polislerle çok tanışmak istedi. Bu hayalini de gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızı korumak istiyorum”

Polis olmayı çok istediğini ve en çokta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumak istediğini belirten Erdem Gencer, “Polis olmayı çok istiyorum. Polis olmak benim için bir aşk. Ben onları çok severim, saygı gösteririm. Onları her görüşümde ’kolay gelsin’ derim. Büyüyünce yunus polisi olmak istiyorum. Biz oraya gittiğimiz de polis abiler beni çok iyi karşıladı. Hepsi çok iyiydi. Vatanımızı ve milletimizi koruyorlar. Benim doğum günümü kutladılar. Fotoğraf çektiler. Beni motorla gezdirip omuzlarına aldılar. Hepsi birbirinden iyiydi. Onları çok seviyorum. Büyüyünce onlarla olmak istiyorum. En çok yunus polisi olmak istiyorum. Beni telefonla arayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Amcama da selamlarımı gönderiyorum. Polis olunca da en çok Cumhurbaşkanımızı korumak istiyorum. Onun koruması olacağım” dedi.

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