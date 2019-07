(Özel) Yuvasından düşen karga yavrusu ‘Abdi’yi 3 aydır elleriyle besliyor

Sultangazi’de yaşayan hayvansever Metin Ayaz, yuvasından düşen "Abdi" ismini verdiği kargayı 3 aydır elleriyle besliyor. Günde 9-10 defa kuzu etiyle beslenen ve günlük banyosunu yapan Abdi, Metin Ayaz’ın her komutunu dinliyor.

Sultangazi’de görenlerin içini ısıtan bir hayvanseverlik örneği yaşandı. Üç ay önce yuvasından düşen minik kargayı alarak dükkanında bakmaya başlayan hayvansever Metin Ayaz, ‘Abdi’ ismini verdiği kargayı elleriyle besliyor. Her gün 9-10 defa beslediği yavru kargaya konservede kuzu eti yediriyor. Dükkanının içerisine onun için bir yuva yapan Metin Ayaz’ın komutlarını dinleyen ‘Abdi’ her gün banyosunu da yapıyor. Uçmaya başlayana kadar ‘Abdi’yi dükkanında besleyeceğini söyleyen hayvansever Metin Ayaz, “Bu yavru çatıdan düşmüş yuvasından. Ben de aldım baktım, besledim. Bana alıştı. Bu benim 3’üncü kargam. Daha öncekilere baktık tabi onlar büyüyünce uçup gitti. Sıra bunda. Bu da uçmaya başladığı zaman bu da gidecek” dedi.

“Günde 9-10 defa beslemem gerekiyor”

‘Abdi’den önce bir baykuş, iki tane serçe, bir de kumru beslediğini ifade eden Metin Ayaz, “Bunları da aynı şekilde büyüttüm. Bu şimdi daha ufak yeterince uçamıyor. Günde 9-10 defa beslemem gerekiyor. Hatta bayramda bile tatili yarım bırakıp, gelip besledim onu. Özellikle kuzu eti konservesi olacak” diye konuştu.

“Gel dediğimde geliyor, git dediğimde gidiyor”

Artık ‘Abdi’nin kendisine alıştığını ve gitmek istemediğini söyleyen Ayaz, “Yaklaşık 3 aydır bende bu hayvan. Yani 3 aylık yavru. Komutlarımı dinliyor. Gel dediğimde geliyor, git dediğimde gidiyor. Yaramazlığı yok. Çok meraklı ve akıllı bir hayvan. Yuvasına gidiyor orada yatıp kalkıyor. Suyunu içiyor. Serbest. Kapıdan dışarıya çıkıyor. Günlük banyosunu yapıyor” şeklinde konuştu.