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(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:14 | Son Güncelleme

126 megavat enerji üretim kapasitesi bulunan Karadeniz Powership Doğan Bey isimli enerji santrali gemisi, Zeytinburnu açıklarında demirledi.

126 megavat enerji üretim kapasitesi bulunan Karadeniz Powership Doğan Bey isimli enerji santrali gemisi, Zeytinburnu açıklarında demirledi. Dev gemi, drone ile havadan görüntülendi.
Karadeniz Enerji Grubu tarafından inşa edilen 126 megavat gücünde elektrik üretebilen ’Karadeniz Powership Doğan Bey’ isimli gemi, Zeytinburnu açıklarında demirledi. Yüzen enerji santrali havadan görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde geminin ilginç dizaynı görülüyor. Geminin gövdesinde yer alan motorlar için 12 adet baca bulunuyor. Geminin burun kısmında bulunan dev kule, geminin içerisinde üretilen elektrik enerjisini aktarmak için kullanılıyor. Geminin içinde bulunan motorlar sayesinde sıvı yakıt veya doğal gaz ile elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Gemi afet durumlarının yaşandığı bölgelerde ve enerji santrallerinin bakım ve onarımı yapılan yerlerde kullanılabiliyor. Ayrıca elektrik üretiminde sorun yaşayan bölgelerde istendiği takdirde kullanılabiliyor. Karadeniz Powership Doğan Bey yurt dışında enerji anlaşması yapılan birçok ülke için enerji üretti.

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da

(Özel) Yüzen enerji santrali İstanbul’da
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