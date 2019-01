(Özel) Zabıt katibinin 100 bin TL’lik vurgun planı savcılık kalemine takıldı

Denizli’de bir zabıt katibi görevli olduğu mahkemede mağdurları sahte evrak düzenleyerek 100 bin TL dolandırmaya çalışırken yakalandı. Akıllara durgunluk veren olayda susma hakkını kullanan zabıt katibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril Adliyesi’nden meydana geldi. Server C., (64) vasii olduğu evlatlığı Mustafa C.’ye Hollanda’dan özel bir banka şubesinin yatırılan özürlü maaşını alabilmek için avukatları aracılığı ile ‘vasi’ davası açtı. Dava sürecinde ise banka şubesindeki para bloke altına alınarak kullanılmasına izin verilmedi. İddialara göre, Çivril Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın içeriğini bilen aynı mahkemenin kaleminde görevli zabıt katibi Engin P., (36) isimli memur ise geçtiğimiz Cuma günü aile üyelerinden birini telefon ile arayarak banka şubesine gitmelerini ve hesaplarında 100 bin TL bulunup, bulunmadığını sordu. Bunun üzerine Server C., eşini de yanına alarak bankaya gidip söz konusu hesabı kontrol etti ve hesapta 100 bin TL olduğunu ancak bloke uygulandığı için parayı çekemeyeceklerini öğrendi. Banka görevlileri hesaptaki blokenin kaldırılması için mahkemeden yazılı evrak getirilmesi gerektiğini söylediler. Bunun üzerine Server C., ve eşi Engin P., ile tekrardan telefon ile irtibata geçerek adliyeye gittiler.