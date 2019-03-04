(Özel) “Zamanı toplayan” koleksiyoncu Ramiz Aliyev

Azerbaycanlı koleksiyoncu Ramiz Aliyev’in, 2 binin üzerinde farklı türdeki saatten oluşan koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlı Maştağa köyünde yaşayan koleksiyoncu Ramiz Aliyev’in evindeki saat koleksiyonu bir müzeyi andırıyor. Babasının saat tamircisi olması nedeniyle saatlere ilgi duymaya başlayan Aliyev’in, babasının anısına 2 binden fazla saatten oluşan koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor. 1800’lü yıllardan kalma tarihi özellikler taşıyan saatlerin bulunduğu koleksiyonda masa, duvar, cep ve fanuslu saatler dikkat çekiyor.

Çeşitli boyutlarda saatlerin yer aldığı koleksiyonun bulunduğu oda, saatlerin çıkardığı seslerle yankılanıyor. Zamanının çoğunu bu odada geçiren Aliyev, bozuk ve eski saatlerin tamir ve restorasyonunu yaparak koleksiyonuna katıyor.

“Babamın anısına bu müzeyi kurmaya karar verdim”

25 yıldır saat biriktirdiğini belirten Ramiz Aliyev, “Koleksiyonumda tahminen 2 bin, 2 bin 500’den fazla saat var. Saatler Almanya, Fransa, Rusya, Japonya ve diğer ülkelerin mekanik saatleri var. Babam saat tamircisi olduğu için, onun anısına bu müzeyi kurmaya karar verdim” dedi.