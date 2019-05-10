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(Özel) Zap Suyu’nda su samuru görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınlarından geçen Zap Suyu’nda su samuru görüntülendi.Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde ilk defa bir su samuru görüntülendi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınlarından geçen Zap Suyu’nda su samuru görüntülendi.
Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde ilk defa bir su samuru görüntülendi. Karların erimesi ve yağan yağmurla birlikte debisi yükselen Zap Suyu’ndan karaya çıkmış olabileceği tahmin edilen bir su samuru cep telefonuyla görüntülendi. Narlı köyünde ikamet eden Yavuz Özek isimli vatandaş tarafından çekilen videoda, Zap Suyu kenarında yeşillikler arasında görülen su samuru, etrafına bakındıktan sonra gözlerden kayboluyor.
Zap Vadisi’nde ilk defa su samuru gördüklerini ifade eden Özek, “Bildiğimiz kadarıyla yavaş akan su ve göletlerde yaşarlar. Zap Suyu gibi hırçın bir suda yaşaması imkânsız. Tahminen bu hayvan suların yükselmesiyle Zap Suyu’nun akıntısına kapılarak buralara sürüklenmiş olabilir” diye konuştu.

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