(ÖZEL) Zeynep Korel’den ünlü sunuculara suç duyurusu

Oyuncu Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, özel bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programında kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle sunucular Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu Hülya Darcan ile Tanju Korel’in kızı, Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, özel bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği ve kişisel verilerin izinsiz kullanılması gerekçesiyle program sunucuları Cengiz Semercioğlu, Seray Sever, Eylem İpek Yaşar ve kanal yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Zeynep Korel halkın önüne atılmıştır”

Zeynep Korel’in avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde, “Öncelikle belirtmek gerekir ki Zeynep Korel sıradan bir hayat yaşamaktadır. Herkesten uzak bir hata sürdüren Korel, sanki ünlü biriymiş gibi magazin programında hakkında haberler yapılmıştır. Özel hayatin gizliliği ihlal edilerek, Korel halkın önüne atılmıştır” denildi.