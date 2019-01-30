HABER

(Özel) Zeytin çekirdeği küçük kızı felç etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 07:27 | Son Güncelleme

Bursa’da 2016 yılında boğazına zeytin çekirdeği kaçınca beyin felci geçiren ve vücut fonksiyonlarını kaybeden Ela Nur Aksoy’un annesi kızı için mücadelesinden vazgeçmiyor.

Bursa’da 2016 yılında boğazına zeytin çekirdeği kaçınca beyin felci geçiren ve vücut fonksiyonlarını kaybeden Ela Nur Aksoy’un annesi kızı için mücadelesinden vazgeçmiyor. Kızının daha rahat nefes alabilmesi için yürüme robotu isteyen anne, doktorlardan ve devletten yardım istiyor.
Bursa’da yaşayan Ela Nur Aksoy’un (9) boğazına 2016 yılında zeytin çekirdeği kaçtı. Hastaneye kaldırılan küçük kıza, rahatsızlığının tespit edilememesi üzerine 3 saat boyunca müdahale edilemedi. Abisinin, ’Param kayıp, yutmuş olabilir’ demesi üzerine müdahale edilen ve boğazından zeytin çekirdeği çıkarılan minik kız, yapılan müdahalelere rağmen beyin felçi geçirdi. Geçirdiği felçle vücut fonksiyonlarını kaybeden Ela Nur, 2 yıldır yatağa bağlı yaşıyor.
Gözlerini bile hareket ettiremeyen Minik Ela Nur aldığı tedaviler sonrasında hem göz teması kurmaya, hem de görmeye başladı. Ela Nur’un annesi Arzu Yılmaz ise kızı için mücadele etmekten vazgeçmedi.
Yıllardır kızını fizik tedaviye götüren anne Yılmaz, son olarak almaları gereken 30 seans fizik tedaviyi alamadıklarını belirtti. Aynı zamanda kızının hareketlerini ve nefes almasını kolaylaştıracak bir yürüme robotuna ihtiyaçları olduğunu ifade eden anne Arzu Yılmaz, doktorların robotu yazmaması sebebiyle valilikten izin alamadıklarını, bu yüzden kendilerine yardım etmek isteyen hayırseverlerin robotu alamadığını kaydetti.
Gözü yaşlı anne, yetkililerden yardım isteyerek, “Kızımın boğazına zeytin çekirdeği kaçtı. Beyin felçi geçirdi. Beyni bütün fonksiyonlarını yitirdi. Yüzde 100 engelli. O günden bu güne mücadele ediyorum. Nerede bir umut görsem gidip baktırıyorum. Hayırseverler sayesinde evde fizik tedavi görüyoruz. Devletten 90 seanslık fizik tedavi hakkımız var. Bu hakkın 60’ını kullandık. Geri kalan 30 seans için tekrar hastaneye gittim, ama devletin artık bu kadar seans vermediğini öğrendim. Doktor, ’Seni buraya gönderen kişinin bu çocuğuna fizik tedavi yapılıp yapılamayacağını belirtmesi gerekiyor’ dedi. Biz bu tedaviyi almak istiyoruz, ama doktorlara bunu yazdıramıyoruz. Ben yüzde 100 ağır engelli kızım aniden hastalanınca randevu almadan hastaneye götüremiyorum. Kızımın daha rahat nefes alması için midesine tüp taktırdık, ama hala sıkıntılarımız devam ediyor. Onun dışında bizim bir yürüme robotuna ihtiyacımız var. Doktorumuz bize robotu yazdı, o yazıyla valiliğe başvurdum, fakat valilik yazının kamu hastanesi tarafından yazılması gerektiğini söyledi. Ben 3 kere devlet hastanesine gittim, fakat bir türlü bu robotu yazdıramadım. Bize gerek yok diyorlar. Benim kızım çürüsün mü yatarak? Bize yardımcı olmak, o robotu almak isteyen hayırseverler var, sırf doktorlar yazıyı yazmadığı için alamıyoruz. Bu konuda devletin bize destek çıkmasını bekliyoruz. Benim kızım yataklarda çürümesin” ifadelerini kullandı.

(Özel) Zeytin çekirdeği küçük kızı felç etti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.