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(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bulunan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde eğitim gören engelli gençler hem belediyenin galoşlarını üretiyor hem de tedavi oluyor.Zeytinburnu’nda engelli gençler galoş üreterek belediyeye destek oluyor.

Zeytinburnu’nda bulunan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde eğitim gören engelli gençler hem belediyenin galoşlarını üretiyor hem de tedavi oluyor.

Zeytinburnu’nda engelli gençler galoş üreterek belediyeye destek oluyor. Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi(AKDEM)’nde eğitim gören engelli gençler hem motor becerilerini geliştirerek tedavi oluyor hem de ürettikleri bine yakın galoşla belediyenin temiz kalmasını sağlıyor. Bir eğitmenle beraber grup halinde müzik eşliğinde yaptıkları galoşlar, aynı zamanda gençlerin sosyalleşmesini de sağlıyor. AKDEM açıldığından beri gerçekleştirilen eğitimler sayesinde bugüne kadar binlerce engelli genç bu şekilde terapi gördü. Öğrenciler 5’er kişilik gruplar halinde merkezde bulunan atölyede çalışmalarını yaptı. Gün içerisinde toplamda üç grup bu hizmetten faydalandı. Birlikte yaptıkları faaliyetlerden dolayı gençlerde oluşan mutluluk ise görülmeye değerdi.

’Galoş eğitiminin pek çok faydası var’
Galoş yapmanın engelliler için iş uğraşı terapisi olduğunu dile getiren AKDEM Engelliler Koordinasyon Birimi El Sanatları Hocası Sabiha Yayla, " AKDEM kurulduğundan beri bu faaliyet devam etmekte. Yaklaşık 10-11 yıl kadar diyebiliriz. 8 yıldır burada çalışıyorum. Galoş dışında yaptığımız çeşitli faaliyetlerde var. Çocukları yaş ve engel durumuna göre ayırıyoruz. Galoş yapımı da bunlardan bir tanesi. Galoş neye yarıyor? Öncelikle fiziksel engelli hastalarımızda ince motor becerisi kazanmalarına sebep oluyor. Küçük parmak ucu kaslarını çalıştırıyor. Aynı zamanda grup eğitimi olduğu için sosyalleşmelerini sağlıyor. Birbirleriyle keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Paylaşmayı öğreniyorlar. Birbirlerine yardımcı olmayı öğreniyorlar. Aynı zamanda bu bir terapi. Biz buna iş uğraşı terapisi diyebiliriz " diye konuştu.

’Öğrenciler galoş yapmaktan çok mutlu’
Eğitimlerin çok güzel geçtiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Down Sendromlu Hilal Dursun, " Burası çok güzel. Herkes muhakkak buraya gelmeli. Bol bol eğitim alsınlar. Bana annem öğretti. Beni bu yaşıma kadar annem getirdi. Anneme teşekkür ediyorum. Eğitimler çok güzel geçiyor, çok mutluyum " dedi.

AKDEM’de nasıl galoş yaptıklarını anlatan Mental Reterdasyon ve Serebral Palsi hastası 20 yaşındaki Özbay Yasin Şahin, " AKDEM’de galoş yapmaktayım. Galoş yapmayı çok seviyorum. Bir işle meşgul oluyoruz. Çok mutluyum. Burada yardımlaşma var. Arkadaşlarınla konuşabiliyorsun. İnce el kaslarını çalıştırıyor. Bu şekilde bir tedavi oluyor. İlk önce galoşlarımızı kartona koyuyoruz. Daha sonra lastikliyoruz. Ondan sonra makineye koyuyoruz " dedi.

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor

(Özel) Zeytinburnu’nda engelli çocuklar hem üretiyor hem tedavi oluyor
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