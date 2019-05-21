(Özel) Zirveye tırmanan dağcılara ayı ailesinden sürpriz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Uludağ’ın zirvesine tırmanan dağcılar, kurt ve çakalların sesleri arasında geceyi geçirdi. Zirvede İstiklal Marşı’nı okuyan dağcıların 2 yavru ayıyı ve annesini görmeleri ise heyecanlarını bir kat daha arttırdı. Dağcılar karlar üzerinde gözden kaybolan ayı ailesini büyük bir heyecanla kayda almayı başardı.

Uludağ’a 19 Mayıs Pazar günü yapılan tırmanışa Bursa ve şehir dışından birçok dağcı katıldı. Geceyi Uludağ’da geçiren dağcılar, zifiri karanlıkta sabahın ilk ışıkları çakal ve kurt ulamalarıyla bekledi. İlk defa Uludağ’a tırmanan dağcılar tedirgin olmuş olsa da, tecrübeli dağcıların sözleriyle rahat nefes aldı. Güneşin doğmasıyla zirveye tırmanan dağcılar, okudukları İstiklal Marşı’ndan sonra yürüyüşü tamamladı. Dönüşe geçen dağcılar, kar üzerinde hızla seyreden 2 yavru ayı ve annesini kameraya kaydetti. Peşine yavrularını takan anne ayı, hızla bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Geleneksel halen gelen 19 Mayıs tırmanışı ile ilgili bilgi veren dağcı İsmet Şentürk, “ Dağcı arkadaşlarımızın katılımıyla, Kestel’e bağlı Şevketiye Köyü’nden tırmanmaya başladık. Hacı Ali Konağı Yaylası’nda kamp yaptık. Sabahın ilk ışıklarıyla Uludağ’ın zirvesine tırmandık. Aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı söyledik. Farklı heyecanları d yaşadık. Yabani yaşamın içerisinde geçirdiğimiz gecede hayvanların sesleriyle uyumaya çalıştık. Tırmanışın sonunda ise ayı ve yavrularıyla karşılaştık. Bu durum da bizim için sürpriz oldu” dedi.