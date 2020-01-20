(Özel) Zorlu kış şartlarını teknolojiyle aşıyorlar

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), zorlu kış şartlarında arızalara teknolojiyle müdahale ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin zor şartlarında vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren VEDAŞ, kurduğu Skada Merkezi ve son teknoloji araçlarla arızalara kısa sürede müdahale ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram, binin üzerinde personel ve 250’nin üzerinde araçla bölgede arıza bakım-onarım hizmetlerini yürüttüklerini ifade etti. VEDAŞ olarak şebeke yatırımlarının yanı sıra teknolojide de ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Özbayram, “Günümüz artık akıllı şebekeler çağı. Bizde bu anlamda akıllı şebekelere yatırım yaptık. Kurduğumuz Skada Merkezimiz, bu akıllı şebeke sistemlerinin bir parçasıdır. Burada 7 gün 24 saat tüm şebekemizi takip etmekteyiz. Bölgede 12 bine yakın trafomuzu anlık izlemekteyiz. Her türlü kesintileri burada takip etmekteyiz. Bir noktada arızamız olduğunda müşterilerimiz gerek çağrı merkezimizi arayarak gerekse sosyal medya hesaplarından bize bildirmektedir. Bundan daha önemlisi biz tüm trafolarımızdaki kesintiyi müşterilerimiz bize bildirmese dahi kendimiz burada izlemekteyiz ve bunu da sahadaki arıza ekiplerine iş emri olarak bildirmekteyiz. Enerjisi kesilen trafomuz hangi bölgede ise o bölgedeki en yakın ekibe iş emri olarak atama yapıyoruz. Çünkü biz aynı zamanda tüm araçlarımızı da uzaktan izleyebildiğimiz için arıza noktasına en yakın aracı da buradan görebiliyoruz. Dolayısıyla arıza olan noktaya en yakın ekibi yönlendiriyoruz. Bu da arızaya müdahale süremizi kısaltmaktadır” dedi.

Bir bölgede yaşanan elektrik arızasının abonelere SMS ile bildirildiğini belirten Özbayram, “Dolayısıyla müşterimiz bizi aramadan, biz kesintinin ne zaman olduğu ve enerjinin ne zaman verileceğini müşterilerimize SMS ile bildiriyoruz. Bunun için tüm müşterilerimizin SMS bilgilerinin sistemimizde güncel olması önemlidir. Bu kapsamda müşterilerimizin arızalardan, kesintilerden ya da yapacağımız bakım çalışmalarından haberdar olmaları için SMS bilgilerini sistemimizde güncellemeleri önem arz etmektedir. Bunu da sosyal medya hesaplarımızdan ya da çağrı merkezi yoluyla bu bilgileri güncelleyebilirler” ifadelerini kullandı.