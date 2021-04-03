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(Özel)Ataşehir’de kısıtlamada açık olan eğlence mekanına baskın

03.04.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu ihbarı alan polis, mekâna baskın yaptı.

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Ataşehir’de kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu ihbarı alan polis, mekâna baskın yaptı. Baskın sonucu mekanda bulunan kişilere ceza yazıldı.
Yeniçamlıca Mahallesi, Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği mekana baskın için harekete geçti. Eğlence mekanının önüne gelen ekipler içeriden kimsenin kaçmaması için tüm etrafı sardı. Daha sonrasında kapının açılmasıyla birlikte polis ekipleri mekana baskın yaptı. Baskın sonucu karşısında polis ekiplerini gören işletme sahibi şok geçirdi. Polis ekipleri mekanı arayarak eğlence partisi veren 6 kişiye rastladı. Eğlence mekanında bulunan 6 kişiye sokağa çakma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 18 bin 900 TL para cezası yazarken işletme sahibine mekanı açık tutmadan ötürü ayrı ceza yazıldı.

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