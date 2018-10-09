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(ÖZEL)ATM CİHAZINA DÜZENEK YERLEŞEN 4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 22:53 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Kartal'da ATM cihazlarına düzenek yerleştiren 4 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Kartal'da ATM cihazlarına düzenek yerleştiren 4 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aracında düzenek ve bankamatik kartları bulundu.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaparken D-100 karayolu üzerinde bulunan bankamatiklerin önünde şüpheli davranışlarda bulunan 4 kişi gördü. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan Azeri uyruklu X.B, Y.R, M.S ve Türk vatandaşı olan M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok sayıda bankamatik kartı ve bankamatiğe yerleştirilen kopyalama cihazı ele geçirildi. M.A adlı şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, Kartal Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edildi.

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