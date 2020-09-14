(Özel)Başakşehir’de mahalle sakinlerini bıktıran hırsız kamerada

Başakşehir’de 2 ay önce bir mahalleye dadanan bisiklet ve ayakkabı çalıp kaçan hırsız ilçe sakinlerini canından bezdirdi. Son girdiği sitede bisiklet çalan hırsızın bisikleti götürdüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Başakşehir’de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay öncesinden mahalleye dadanan bir kişi girdiği sitelerde bisiklet ve ayakkabı çalmaya başladı. Mahalle sakinlerini tedirgin eden kişi, son olarak girdiği bir sitede gözüne kestirdiği bir bisikleti sitenin içinden alıp kaçtı. Bisikleti alan kişinin rahat tavırları dikkat çekti. Mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Bisikletin çalındığı anlar kamerada

Görüntülerde sitenin içerisinde olan zanlı, giriş bölümünde gözüne kestirdiği bisikleti alıyor. Bisikleti çalıp binadan çıkan hırsızın rahat tavırları dikkat çekiyor.

“Kendi bisikletiymiş gibi rahat”

Korku içerisinde olduklarını belirten Hasan Özdemir, “İki aydır mahallemize bir hırsız dadandı bütün binalara girdiler evlerimize giriyorlar bisiklet ve ayakkabı çalıyorlar karakola gittik şikayetçi olduk şahıs hala girip çıkıyor tereddütteyiz. En son bizim siteye girdi adam kendi malıymış gibi bisikleti alıp gitti. Canımızdan korkuyoruz yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

