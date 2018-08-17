(ÖZEL)Bebek açıklarında korku dolu anlar

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Boğazı'nda, tehlikenin eşiğinden dönüldü. Bebek açıklarında kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker, kıyıya doğru sürüklendi. Yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşayan tanker, son anda dümen kırdı. O anlar DHA kamerasına saniy saniye yansıdı.
İstanbul'dan, Rusya Federasyonu'na giden Malta bandıralı FMT Bergama adlı tanker, saat 18.45 sıralarında, Bebek açıklarında kontrolden çıktı. Tanker sahile doğru sürüklenmeye başlarken, yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşandı.
Tankerin kaptanı, kıyıya yaklaşık 100 metre kala dümen kırarak olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan tehlikenin ardından tanker Karadeniz'e doğru seyrine devam etti. O anlar DHA kamerasına saniy saniye yansıdı.
Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş