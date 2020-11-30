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(Özel) Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı

30.11.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisleri dışında restoran, kafe ve diğer mekanlarda oturmak yasaklanırken, Esenyurt’ta bir börekçinin önünde vatandaşların ayakta sabah kahvaltısı yaptığı görüldü.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisleri dışında restoran, kafe ve diğer mekanlarda oturmak yasaklanırken, Esenyurt’ta bir börekçinin önünde vatandaşların ayakta sabah kahvaltısı yaptığı görüldü. Avcılar’da ise masa da oturarak yediler.
Yeni tip Korona virüs vaka sayıları artarken salgının önüne geçmek amacıyla bir dizi yeni tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirler kapsamında kafe, restoran ve diğer yeme içme yerlerinde gel-al ve paket servis dışında oturarak yeme içme yasaklandı. İnsanların salgın sürecinde toplu olarak durmasını önleme amacıyla kararın ardından birçok mekan kurallara uydu.
Ayakta sabah kahvaltısı
Yasağa rağmen Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde vatandaşların börekçiden alışveriş yaptıktan sonra dükkanın önünde ayakta kahvaltı yaptıkları görüldü. Avcılar’da ise yasağa rağmen masa börekçinin önünde masada oturarak kahvaltı yaptılar.

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