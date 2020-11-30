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  4. (Özel)Cezalara rağmen, Esenyurt’ta ’koronabüs’ yolculuğu

(Özel)Cezalara rağmen, Esenyurt’ta ’koronabüs’ yolculuğu

30.11.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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(Özel)Cezalara rağmen, Esenyurt’ta ’koronabüs’ yolculuğu

Esenyurt’ta sosyal mesafesiz bir şekilde tıka basa yolcu taşımacılığı ile gündeme gelen minibüsler, yapılan tüm denetimlere rağmen kurallara uymuyor.

Esenyurt’ta sosyal mesafesiz bir şekilde tıka basa yolcu taşımacılığı ile gündeme gelen minibüsler, yapılan tüm denetimlere rağmen kurallara uymuyor. Minibüslerdeki tıka basa yolculuk kameralara tarafından kaydedildi.
Yeni tip Korona virüs salgını önleme amacıyla toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasıyla ilgili kararlarda alınmıştı. Alınan kararlara ve polis ekiplerinin tüm denetimlerine rağmen Esenyurt’taki minibüs sürücülerinin sosyal mesafesiz yolcu alımı devam ediyor. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam iş dönüş saatlerinde minibüs sürücülerinin sosyal mesafesiz tıka basa yolcu taşımacılığı hem minibüs içinden hem de minibüs dışından görüntülendi.

(Özel)Cezalara rağmen, Esenyurt’ta ’koronabüs’ yolculuğu

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